تهديد بالاستقالة.. سبب فشل انتقال جويهي إلى ليفربول

كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، عن سبب فشل صفقة انتقال مارك جويهي، لاعب كريستال إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “هدد مدرب كريستال بالاس، أوليفر جلاسنر، بالاستقالة إذا غادر مارك جويهي النادي للانضمام إلى ليفربول، دون وجود بديل بارز”.



وأضاف: “أكمل جويهي الفحص الطبي في ليفربول وكان على وشك توقيع العقد، كما أجرى المدافع البرازيلي إيجور الفحص الطبي في بالاس كبديل لجويهي، لكنه انضم إلى وست هام".

وأشار: “أبلغ جلاسنر كريستال بالاس أنه سيستقيل إذا وافقوا على بيع جويهي دون ضم صفقة بديلة”.

وختم: “جويهي كان يرغب بشدة في الانضمام إلى ليفربول، لكنه لن يوقع على عقد جديد، وسيغادر كلاعب حر في عام 2026”.