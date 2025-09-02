قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

صفقة الزمالك الجديدة تقترب من الظهور أمام المصري

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

أقترب محمد إسماعيل مدافع الزمالك، من الظهور الأول مع القلعة البيضاء فى مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 13 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تشهد المباراة الظهور الأول للاعب خاصة فى ظل غياب الونش عن مباراة المصري البورسعيدي لتعرضه للطرد فى مباراة وادى دجلة الماضية.

لاعب الزمالك يرفض تجديد عقده ويتمسك بالاحتراف.. مصدر يكشف
 

يكثف مسؤولو الزمالك مفاوضاته لـ تجديد محمد السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية، مفضلًا خوض تجربة الاحتراف الخارجي، لتحقيق حلمه باللعب في أوروبا، رغم المحاولات المستمرة من إدارة النادي، لإقناعه بالبقاء.

 

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك لـ "صدي البلد"، أن إدارة القلعة البيضاء بدأت في التفاوض مجددًا خلال الساعات الماضية، مع محمد السيد، وقدمت له عرضًا ماليًا جديدًا، إلا أن اللاعب أبدى تمسكه الكامل بخوض تجربة احترافية خارجية، رافضًا فكرة الاستمرار داخل الدوري المصري.

 

أوضح المصدر أن محمد السيد رفع عرضه لتجديد عقد محمد السيد من مليوني جنيه في الموسم مع زيادة 500 ألف جنيه سنويًا، إلى 3 ملايين جنيه في الموسم مع زيادة سنوية قدرها مليون جنيه، في محاولة لإقناعه بالعدول عن قراره، إلا أن اللاعب لم يبد أي مرونة تجاه العرض.

وأشار إلى أن اللاعب تلقى بالفعل بعض الاتصالات غير مباشرة من وسطاء مقربين من النادي الأهلي، الذين تحدثوا مع والده حول إمكانية انتقاله إلى القلعة الحمراء، إلا أن محمد السيد أكد لإدارة الزمالك أن رغبته في الاحتراف لا تهدف للانتقال إلى الأهلي، مشددًا على احترامه وانتمائه للنادي الذي نشأ بين جدرانه.


 

الزمالك محمد إسماعيل مدافع الزمالك محمد إسماعيل المصري البورسعيدي الدوري المصري الدوري المصري الممتاز

