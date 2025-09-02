قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
بيان مشترك صادر عن اجتماع آلية (2+2) التشاورية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محمد شحاتة يقترب من الغياب عن مباراة المصري

محمد شحاتة
محمد شحاتة
حسن العمدة

تعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للإصابة بمزق في العضلة الضامة  خلال الفترة الماضية وتم إستبعاده من مباراة وادي دجلة.

وسوف يحصل على فترة راحة ثم فترة تأهيل أخرى ومن الوارد غيابه عن مباراة المصري يوم ١٣ المقبل.

لاعب الزمالك يرفض تجديد عقده ويتمسك بالاحتراف.. مصدر يكشف
 

يكثف مسؤولو الزمالك مفاوضاته لـ تجديد محمد السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية، مفضلًا خوض تجربة الاحتراف الخارجي، لتحقيق حلمه باللعب في أوروبا، رغم المحاولات المستمرة من إدارة النادي، لإقناعه بالبقاء.

 

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك لـ "صدي البلد"، أن إدارة القلعة البيضاء بدأت في التفاوض مجددًا خلال الساعات الماضية، مع محمد السيد، وقدمت له عرضًا ماليًا جديدًا، إلا أن اللاعب أبدى تمسكه الكامل بخوض تجربة احترافية خارجية، رافضًا فكرة الاستمرار داخل الدوري المصري.

 

أوضح المصدر أن محمد السيد رفع عرضه لتجديد عقد محمد السيد من مليوني جنيه في الموسم مع زيادة 500 ألف جنيه سنويًا، إلى 3 ملايين جنيه في الموسم مع زيادة سنوية قدرها مليون جنيه، في محاولة لإقناعه بالعدول عن قراره، إلا أن اللاعب لم يبد أي مرونة تجاه العرض.

وأشار إلى أن اللاعب تلقى بالفعل بعض الاتصالات غير مباشرة من وسطاء مقربين من النادي الأهلي، الذين تحدثوا مع والده حول إمكانية انتقاله إلى القلعة الحمراء، إلا أن محمد السيد أكد لإدارة الزمالك أن رغبته في الاحتراف لا تهدف للانتقال إلى الأهلي، مشددًا على احترامه وانتمائه للنادي الذي نشأ بين جدرانه.


 

محمد شحاتة محمد شحاتة لاعب الزمالك الزمالك وادي دجلة المصري

