قبل مباراته الـ 50.. ماذا حقق ميسي في مسيرته مع النهائيات؟

يستعد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، لخوض النهائي رقم 50 في مسيرته الكروية الحافلة، وذلك عندما يلتقي فريقه مع سياتل ساوندرز، مساء الأحد، على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل بواشنطن، في نهائي كأس الدوريات 2025.

بداية إنتر ميامي مع الألقاب

وقاد ميسي ، إنتر ميامي للتتويج بأول ألقابه في نسخة 2023 من البطولة ذاتها، بعدما تفوق على ناشفيل بركلات الترجيح عقب التعادل (1-1).

حصاد النهائيات في مسيرة ميسي

حتى الآن، خاض ميسي 49 نهائياً:

8 نهائيات دولية مع منتخب الأرجنتين.

41 نهائياً على صعيد الأندية مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي.

وخلال هذه المباريات، سجل "البرغوث" 35 هدفاً وصنع 15 تمريرة حاسمة، وفقاً لإحصاءات موقع "ميسي آند رونالدو".

مع الأندية والمنتخب

مع الأندية، شارك في 42 نهائياً، أحرز خلالها 33 هدفاً وصنع 13.

أما مع منتخب الأرجنتين، فقد خاض 8 نهائيات، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين، أبرزها في نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا (3-3)، قبل الفوز بركلات الترجيح.

الانتصارات والانكسارات

حقق ميسي الفوز في 33 نهائيا، بينما خسر 11 نهائياً، من أبرزها:

كأس العالم 2014 أمام ألمانيا (0-1).

كوبا أمريكا 2007 ضد البرازيل (0-3).

نهائيي كوبا أمريكا 2015 و2016 أمام تشيلي بركلات الترجيح.

وعلى صعيد الأندية، تلقى خسائر مؤلمة أبرزها:

كأس الملك أمام ريال مدريد (2011، 2014) وفالنسيا (2019).

السوبر الإسباني أمام ريال مدريد (2012، 2017) وأتلتيك بلباو (2015).

آخر نهائي خسره كان سوبر إسبانيا 2021 ضد بلباو (2-3)، وشهد أول بطاقة حمراء في مسيرته مع برشلونة.

نهائي جديد على الأبواب

الآن، يقف ميسي على أعتاب النهائي الـ50، في مواجهة يسعى من خلالها لتعزيز سجله الأسطوري بالألقاب، وقيادة إنتر ميامي لمجد جديد في كأس الدوريات.