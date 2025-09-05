اقتربت النهاية .. ميسي يثير الجدل عن موقفه من المشاركة في مونديال 2026

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجدل حول موعد اعتزاله اللعب دولياً بعد خوضه مباراته الرسمية الأخيرة على أرض الأرجنتين، صباح اليوم الجمعة، في تصفيات كأس العالم 2026.

وصرح ميسي عقب اللقاء الذي انتهى بفوز الأرجنتين 3-0: “لقد عشت في هذا لحظاتٍ جيدةٍ وأخرى سيئة، لكنني سأتذكر أفضلها، أنا سعيدٌ جدًا أن أنهي مسيرتي هنا بهذه الطريقة هو ما حلمتُ به دائمًا”.

وأضاف: “هذا العام، خضتُ العديد من المباريات. اضطررتُ للتوقف لبضعة أيام، ثم عدتُ وانتكست، الآن، تمكنتُ من لعب ثلاث مباريات متتالية، هذا هو الواقع، أتعامل مع الأمور يومًا بيوم، وأعتمد على مشاعري، الواضح أن اليوم كانت آخر مباراة تنافسية لي هنا، من الآن فصاعدًا، سأواصل ما كنتُ أفعله، أعيش يومًا بيوم، وأحاول أن أشعر بالسعادة، وقبل كل شيء أن أكون صادقًا مع نفسي عندما أشعر بالسعادة أواصل اللعب، وإن لم أشعر، فالأمر صعب، وأفضل عدم المشاركة، سأرى كيف ستسير الأمور”.

وحول موقفه من خوض كأس العالم 2026، أجاب:" الحقيقة هي أن تسعة أشهر قد تمر سريعًا، لكنها في الوقت نفسه فترة طويلة، سننهي الموسم بنهاية العام، ونأمل أن نفوز بالدوري الأمريكي، ثم تأتي فترة ما قبل الموسم، ويتبقى لي ستة أشهر، سأرى ما أشعر به".