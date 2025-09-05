قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتربت النهاية .. ميسي يثير الجدل عن موقفه من المشاركة في مونديال 2026

ميسي
ميسي

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجدل حول موعد اعتزاله اللعب دولياً بعد خوضه مباراته الرسمية الأخيرة على أرض الأرجنتين، صباح اليوم الجمعة، في تصفيات كأس العالم 2026.

وصرح ميسي عقب اللقاء الذي انتهى بفوز الأرجنتين 3-0: “لقد عشت في هذا لحظاتٍ جيدةٍ وأخرى سيئة، لكنني سأتذكر أفضلها، أنا سعيدٌ جدًا أن أنهي مسيرتي هنا بهذه الطريقة هو ما حلمتُ به دائمًا”.

وأضاف: “هذا العام، خضتُ العديد من المباريات. اضطررتُ للتوقف لبضعة أيام، ثم عدتُ وانتكست، الآن، تمكنتُ من لعب ثلاث مباريات متتالية، هذا هو الواقع، أتعامل مع الأمور يومًا بيوم، وأعتمد على مشاعري، الواضح أن اليوم كانت آخر مباراة تنافسية لي هنا، من الآن فصاعدًا، سأواصل ما كنتُ أفعله، أعيش يومًا بيوم، وأحاول أن أشعر بالسعادة، وقبل كل شيء أن أكون صادقًا مع نفسي عندما أشعر بالسعادة أواصل اللعب، وإن لم أشعر، فالأمر صعب، وأفضل عدم المشاركة، سأرى كيف ستسير الأمور”.

وحول موقفه من خوض كأس العالم 2026، أجاب:" الحقيقة هي أن تسعة أشهر قد تمر سريعًا، لكنها في الوقت نفسه فترة طويلة، سننهي الموسم بنهاية العام، ونأمل أن نفوز بالدوري الأمريكي، ثم تأتي فترة ما قبل الموسم، ويتبقى لي ستة أشهر، سأرى ما أشعر به".

ميسي الأرجنتين كأس العالم ليونيل ميسي

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

لقاء الخميسي وزوجها

إطلالة رومانسية لـ لقاء الخميسي برفقة زوجها

الفنان القدير الراحل فكري عبد الحميد

ماذا قال فكري عبد الحميد شبيه عادل إمام لـ صدي البلد قبل وفاته|فيديو

عرض فيلم فلسطين 36

بحضور ظافر العابدين.. عرض فيلم فلسطين 36 بمهرجان تورنتو السينمائي

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

