من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح

أكد تقرير صحفي، أن نادي ليفربول مهتم بالتعاقد مع مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونخ، كبديل مٌحتمل للنجم المصري محمد صلاح.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل، أن أوليسي مرشح كبديل محتمل لمحمد صلاح ، الذي سيبلغ 34 عامًا العام المقبل.

وأضافت أن أوليسي أحد أبرز الأسماء في قائمة ليفربول المختصرة، على الرغم من أن الصفقة قد تكلف الريدز حوالي 100 مليون يورو.

وتابعت أن أوليسي ساهم بشكل مباشر في 34 هدفًا في 48 مباراة، الموسم الماضي، في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، كما سجل هدفه الثالث في الموسم الجديد في الفوز 3-2 في الدوري على أوجسبورج يوم السبت.

وكان ليفربول قد ضمن خدمات صلاح لمدة عامين آخرين عندما وقع عقدًا جديدًا في أبريل الماضي، لكن إدارة أنفيلد ستضطر إلى البدء في التخطيط للحياة بدون لاعبها النجم عاجلاً وليس آجلاً، بحسب التقارير.