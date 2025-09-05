قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برج مشتهى يتحول إلى ركام.. قصف إسرائيلي عنيف يثير الرعب بين آلاف النازحين
جناح صناعي مصري في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح

محمد السعيد

أكد تقرير صحفي، أن نادي ليفربول مهتم بالتعاقد مع مايكل أوليسي لاعب بايرن ميونخ، كبديل مٌحتمل للنجم المصري محمد صلاح.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل، أن أوليسي مرشح كبديل محتمل لمحمد صلاح ، الذي سيبلغ 34 عامًا العام المقبل. 

وأضافت أن أوليسي أحد أبرز الأسماء في قائمة ليفربول المختصرة، على الرغم من أن الصفقة قد تكلف الريدز حوالي 100 مليون يورو. 

وتابعت أن أوليسي ساهم بشكل مباشر في 34 هدفًا في 48 مباراة، الموسم الماضي، في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، كما سجل هدفه الثالث في الموسم الجديد في الفوز 3-2 في الدوري على أوجسبورج يوم السبت.

وكان ليفربول قد ضمن خدمات صلاح لمدة عامين آخرين عندما وقع عقدًا جديدًا في أبريل الماضي، لكن إدارة أنفيلد ستضطر إلى البدء في التخطيط للحياة بدون لاعبها النجم عاجلاً وليس آجلاً، بحسب التقارير.

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

بوتين يشارك بالقمة الافتراضية الاستثنائية لدول "بريكس"

الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من أمطار رعدية

جيش الاحتلال يزعم مقتل القيادي بحركة حماس نور الدين دبابش

وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم

رفقة زوجها.. مي كساب تستعرض جمالها

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

