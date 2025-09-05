ريال مدريد يتصدر.. وأرسنال وصيفًا في قائمة أغلى أندية العالم

أعلن موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات والقيم التسويقية للاعبين والأندية، عن قائمة أغلي 20 ناديا في العالم بعد أنتهاء فترة الأنتقالات الصيفية في أوروبا لموسم 2025.

وتصدر نادي ريال مدريد الإسباني القائمة بقيمة تسويقية بلغت 1.40 مليار يورو، مستفيدًا من تعزيزاته القوية واستمرار هيمنة نجومه الشباب.

وجاء نادي أرسنال الإنجليزي في المركز الثاني بقيمة تسويقية بلغت 1.33 مليار يورو، متفوقًا على حامل لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، الذي حل ثالثًا بقيمة بلغت 1.23 مليار يورو.

فيما يحتل نادي ليفربول الإنجليزي المرتبة الرابعة في القائمة بقيمة تسويقية وصلت إلى 1.12 مليار يورو، حيث أبرم "الريدز" صفقات مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل مقابل 130 مليون جنيه إسترليني، ليصبح بذلك أغلى لاعب في تاريخ البريميرليج وكرة القدم البريطانية.

وجاء فريق برشلونة في المركز الخامس، ويليه نادي تشيلسي، ثم في المركز السابع جاء العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، وحل بايرن ميونخ في المركز الثامن، وتوتنهام في المركز التاسع، وتلاه مانشستر يونايتد في المركز العاشر.