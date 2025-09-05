بعد الهزيمة التاريخية أمام سلوفاكيا.. مدرب ألمانيا يهاجم لاعبيه

هاجم جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، لاعبي المانشافت بعد الهزيمة أمام سلوفاكيا بهدفين دون رد، أمس الخميس، في الجولة الافتتاحية من تصفيات أوروبا، المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتعد خسارة الأمس هي الأولى في تاريخ المنتخب الألماني خارج أرضه بتصفيات المونديال.

وقال ناجلسمان في تصريحات صحفية عقب المباراة: "هؤلاء هم اللاعبون من أعلى مستويات الجودة في ألمانيا، ربما في المرة القادمة نختار لاعبين بجودة أقل، لكنهم يبذلون قصارى جهدهم في الملعب".

وجاء هدفي اللقاء بتوقيع ديفيد هانكو وديفيد ستريليتش بعد أخطاء دفاع ألمانيا ليمنحا سلوفاكيا، التي تأهلت آخر مرة لكأس العالم عام ٢٠١٠، انتصارًا مفاجئًا.