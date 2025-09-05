قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جناح صناعي مصري في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
رياضة

يا رب فرحنا.. شوبير قبل مواجهة منتخب مصر وإثيوبيا

سارة عبد الله

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة لجمهور منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا اليوم في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦. 

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك: “يارب فرحنا”.

ويواجه منتخب مصر نظيره الإثيوبي مساء اليوم الجمعة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 

وخاض منتخب مصر تصفيات كأس  العالم   في البداية بتصفيات النسخة الثانية عام 1934 وحقق الفوز  امام منتخب فلسطين مسجلاً أول حضور عربي أو أفريقي في المونديال.

 خاض المنتخب الوطني 108 مباراة طوال تاريخه في التصفيات (منها 6 في التصفيات الحالية) فاز في 63 مباراة وتعادل في 22 وخسر 23 وسجل 192 هدفاً وتلقت شباكه 97 هدفاً.

وتضم قائمة منتخب مصر: 

"محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي - رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار- حسام عبد المجيد--محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفي محمد - وأسامة فيصل".

وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم

رفقة زوجها.. مي كساب تستعرض جمالها

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

