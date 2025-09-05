حسن المستكاوي يقدم روشتة لفوز منتخب مصر أمام اثيوبيا اليوم

وجه الناقد والمحلل الرياضي حسن المستكاوي، رسالة للمنتخب الوطني قبل خوض مباراة اليوم أمام اثيوبيا في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وكتب المستكاوي عبر إكس: "لا نعرف سوى احتمال واحد وسيناريو واحد وهو الفوز على إثيوبيا الليلة، لنتقدم خطوة نحو الطريق إلى كأس العالم للمرة الرابعة.. بعيدا عن تلك الحسابات والسيناريوهات التى أرهقتنا على مدى سنوات وأوصلتنا فى بعض الأحيان إلى تصورات خيالية منها أن تلعب كل الفرق المنافسة لنا لمصلحتنا وتفقد النقاط وتخسر مباريات!".

وتابع: “اللعب على الفوز هو الاختيار الوحيد الليلة وأدوات الانتصار معروفة فى كرة القدم الجديدة بما فيها من مهارات أصبحت اساسية وبديهية وأولها الضغط وحرمان المنافس من امتلاك الكرة ومن دخول ملعبنا والاقتراب من منطقة الجزاء، ومنح الزميل الذى يملك الكرة عدة اختيارات للتمرير بالتحرك. وكل مباراة نقول ذلك وكل لاعب يعلم ذلك.. وهنا من المهم أن يكون الجمهور سندا للفريق وأن يحضر ويملأ مدرجات استاد القاهرة، وأن نشجع لاعبى الفريق، وأن نلعب كفريق.. وأن نترك الآن التشكيل للمدير الفنى حسام حسن، فهو الأقرب للاعبين وهو الذى يتحمل المسئولية، وهذا لا يعنى ترديد تسميات حالية وسابقة على منتخباتنا، كما كان يحدث مثل: منتخب الجوهرى، منتخب حسن شحاتة، ومنتخب حسام، ومنتخب حلمى طولان.. إنه منتخب مصر”.

ويواجه منتخب مصر نظيره الإثيوبي مساء اليوم الجمعة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

وخاض منتخب مصر تصفيات كأس العالم في البداية بتصفيات النسخة الثانية عام 1934 وحقق الفوز امام منتخب فلسطين مسجلاً أول حضور عربي أو أفريقي في المونديال.

خاض المنتخب الوطني 108 مباراة طوال تاريخه في التصفيات (منها 6 في التصفيات الحالية) فاز في 63 مباراة وتعادل في 22 وخسر 23 وسجل 192 هدفاً وتلقت شباكه 97 هدفاً.

وتضم قائمة منتخب مصر:

"محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي - رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار- حسام عبد المجيد--محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفي محمد - وأسامة فيصل".