التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

يواجه منتخب مصر الأول، نظيره الإثيوبي مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء ، على استاد القاهرة في إطار منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

ومن المتوقع ان يخوض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمود تريزيجيه، أحمد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

وتضم قائمة المنتخب الوطني: "محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي - رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار- حسام عبد المجيد--محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفي محمد - وأسامة فيصل".