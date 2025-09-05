قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

ياسمين تيسير

يواجه منتخب مصر الأول،  نظيره الإثيوبي مساء اليوم الجمعة  في تمام الساعة العاشرة مساء ، على استاد القاهرة في إطار منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

ومن المتوقع ان يخوض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمود تريزيجيه، أحمد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

وتضم قائمة المنتخب الوطني: "محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - عبد العزيز البلعوطي - رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار- حسام عبد المجيد--محمد ربيعة - محمد هاني - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفي محمد - وأسامة فيصل".

مصر كاس العالم منتخب مصر اثيوبيا

