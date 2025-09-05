حلم الصعود يقترب.. منتخب مصر في مواجهة مهمة أمام إثيوبيا بتصفيات كأس العالم

يلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء، على استاد القاهرة الدولي.

ويستهدف منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن، تحقيق الفوز على إثيوبيا في مباراة اليوم لملامسة حلم التأهل للمونديال.

ويتصدر منتحب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برصيد 16 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين المقبلتين من التصفيات، لحسم التأهل رسميًا إلى المونديال.

ومن المتوقع أن يدفع حسام حسن بالقوة الضاربة أمام إثيوبيا، خاصة في خط الهجوم بالاعتماد على الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

وحصلت شبكة قنوات أون سبورت على حقوق إذاعة مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026، لذا يمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا عبر شاشة قنوات أون سبورت الفضائية، وبالتحديد عبر قناة On Sport1HD، من خلال بث مباشر على الهواء مباشرة.