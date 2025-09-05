أبرز مباريات اليوم الجمعة 5-9-2025 والقنوات الناقلة

ينطلق اليوم الجمعة 5-9- 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة أوكرانيا ضد فرنسا فى تصفيات أوروبا كأس العالم.
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا كأس العالم والقنوات الناقلة
سويسرا X كوسوفو – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
سلوفينيا X السويد – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 9
الدنمارك X إسكتلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
اليونان X بيلاروسيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
آيسلندا X أذربيجان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 8
أوكرانيا X فرنسا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
الجبل الأسود X جمهورية التشيك – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6
جزر الفارو X كرواتيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5
إيطاليا X إستونيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا كأس العالم والقنوات الناقلة
جنوب السودان X الكونغو الديمقراطية – الساعة 3 عصرا
الصومال X غينيا – الساعة 3 عصرا
ناميبيا X مالاوي – الساعة 4 عصرا
كينيا X جامبيا – الساعة 4 عصرا
أوغندا X موزمبيق – الساعة 7 مساء
جيبوتي X بوركينا فاسو – الساعة 7 مساء
بنين X زيمبابوي – الساعة 7 مساء
ليسوتو X جنوب أفريقيا – الساعة 7 مساء
الكونغو X تنزانيا – الساعة 7 مساء
السنغال X السودان – الساعة 10 مساء
موريتانيا X توجو – الساعة 10 مساء
كوت ديفوار X بوروندي – الساعة 10 مساء
مصر X إثيوبيا – الساعة 10 مساء على قناة on sport 1
المغرب X النيجر – الساعة 10 مساء على قناة الرياضية المغربية
مواعيد مباريات دورى المحترفين والقنوات الناقلة
أسوان X ديروط – الساعة 4:30 عصرا
القناة X الترسانة – الساعة 4:30 عصرا على قناة on sport 2
بروكسي X بلدية المحلة – الساعة 4:30 عصرا