وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أبرز مباريات اليوم الجمعة 5-9-2025 والقنوات الناقلة

ياسمين تيسير

ينطلق اليوم الجمعة 5-9- 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة أوكرانيا ضد فرنسا فى تصفيات أوروبا كأس العالم.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا كأس العالم والقنوات الناقلة


سويسرا X كوسوفو – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4


سلوفينيا X السويد – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 9

الدنمارك X إسكتلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

اليونان X بيلاروسيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

آيسلندا X أذربيجان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 8

أوكرانيا X فرنسا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الجبل الأسود X جمهورية التشيك – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6

جزر الفارو X كرواتيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

إيطاليا X إستونيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا كأس العالم والقنوات الناقلة


جنوب السودان X الكونغو الديمقراطية – الساعة 3 عصرا

الصومال X غينيا – الساعة 3 عصرا

ناميبيا X مالاوي – الساعة 4 عصرا

كينيا X جامبيا – الساعة 4 عصرا

أوغندا X موزمبيق – الساعة 7 مساء

جيبوتي X بوركينا فاسو – الساعة 7 مساء

بنين X زيمبابوي – الساعة 7 مساء

ليسوتو X جنوب أفريقيا – الساعة 7 مساء

الكونغو X تنزانيا – الساعة 7 مساء

السنغال X السودان – الساعة 10 مساء

موريتانيا X توجو – الساعة 10 مساء

كوت ديفوار X بوروندي – الساعة 10 مساء

مصر X إثيوبيا – الساعة 10 مساء على قناة on sport 1

المغرب X النيجر – الساعة 10 مساء على قناة الرياضية المغربية

مواعيد مباريات دورى المحترفين والقنوات الناقلة


أسوان X ديروط – الساعة 4:30 عصرا

القناة X الترسانة – الساعة 4:30 عصرا على قناة on sport 2

بروكسي X بلدية المحلة – الساعة 4:30 عصرا

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

محمد شحاتة

الزمالك يراقب حالة شحاتة.. قرار مشاركته أمام المصري يحسم قبل المباراة

جوليان ناجلسمان

بعد الهزيمة التاريخية أمام سلوفاكيا.. مدرب ألمانيا يهاجم لاعبيه

أحمد شوبير

يا رب فرحنا.. شوبير قبل مواجهة منتخب مصر وإثيوبيا

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

