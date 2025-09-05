أبرز مباريات اليوم الجمعة 5-9-2025 والقنوات الناقلة

ينطلق اليوم الجمعة 5-9- 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة أوكرانيا ضد فرنسا فى تصفيات أوروبا كأس العالم.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا كأس العالم والقنوات الناقلة



سويسرا X كوسوفو – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4



سلوفينيا X السويد – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 9

الدنمارك X إسكتلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

اليونان X بيلاروسيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

آيسلندا X أذربيجان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 8

أوكرانيا X فرنسا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الجبل الأسود X جمهورية التشيك – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6

جزر الفارو X كرواتيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

إيطاليا X إستونيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا كأس العالم والقنوات الناقلة



جنوب السودان X الكونغو الديمقراطية – الساعة 3 عصرا

الصومال X غينيا – الساعة 3 عصرا

ناميبيا X مالاوي – الساعة 4 عصرا

كينيا X جامبيا – الساعة 4 عصرا

أوغندا X موزمبيق – الساعة 7 مساء

جيبوتي X بوركينا فاسو – الساعة 7 مساء

بنين X زيمبابوي – الساعة 7 مساء

ليسوتو X جنوب أفريقيا – الساعة 7 مساء

الكونغو X تنزانيا – الساعة 7 مساء

السنغال X السودان – الساعة 10 مساء

موريتانيا X توجو – الساعة 10 مساء

كوت ديفوار X بوروندي – الساعة 10 مساء

مصر X إثيوبيا – الساعة 10 مساء على قناة on sport 1

المغرب X النيجر – الساعة 10 مساء على قناة الرياضية المغربية

مواعيد مباريات دورى المحترفين والقنوات الناقلة



أسوان X ديروط – الساعة 4:30 عصرا

القناة X الترسانة – الساعة 4:30 عصرا على قناة on sport 2

بروكسي X بلدية المحلة – الساعة 4:30 عصرا