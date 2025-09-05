الأهلي يدعو الجمعية العمومية الخاصة للانعقاد الجمعة 19 سبتمبر الجاري

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الدعوة للأعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العمومية والمسددين للاشتراك السنوي للعام المالي 2024ـ2025، للاجتماع الخاص وذلك يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري والذي سينعقد للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

• اعتماد تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وذلك لتتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

مع اتباع الإجراءات الآتية:-

• يبدأ التسجيل لحضور الاجتماع والتصويت لاعتماد تعديل بعض أحكام اللائحة، وذلك يوم الجمعة الموافق 19ـ9ـ2025 في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بالتوقيع بالكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً، وسيتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة، ووفقا لتوقيت الأذان، وعقب الصلاة يتم استئناف عملية التسجيل بالكشوف، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 5000 عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية، وفى الساعة السابعة مساءً يعلن رئيس لجنة الإشراف القضائي عن اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع من عدمه، وفي حال اكتمال النصاب، يتم البدء في فرز الأصوات.

• يبدأ التصويت ببطاقات إبداء الرأي على اعتماد التعديل المقترح مع بداية التوقيع بالكشوف، وينتهي بانتهاء مواعيد التسجيل ويتم مغادرة العضو بعد الإدلاء بالصوت.

• تعتمد تلك التعديلات بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم.

• الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية الذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

• يكون التصويت حضوريًا، ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور الجمعية العمومية أو التصويت.

• لا يجوز تسليم عضو الجمعية العمومية أكثر من بطاقة تصويت مهما كانت الأسباب.

• يجب على العضو لحضور اجتماع الجمعية العمومية إحضار إثبات شخصية رسمي، بالإضافة إلى بطاقة عضوية النادي 2024ـ2025 على الأقل؛ حتى يتمكن من الإدلاء بصوته.