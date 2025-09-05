قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
بوتين: لابد من وجود قرار سياسي لاستئناف التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة
الأرصاد تحذر من رياح وأمواج عالية على شواطئ مطروح والعلمين اليوم
بأمر ترامب.. وزارة الدفاع تتحول إلى الحرب
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2025
سامسونج تكشف رسميا عن Galaxy S25 FE.. مزايا رائدة بسعر أقل
مجلس الوزراء: العلمين الجديدة أيقونة عمرانية على ساحل المتوسط
ممتلكات سوزي الأردنية.. البنوك تبدأ إجراءات التحفظ عليها
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
رضا عبد العال: ريبيرو اتظلم في الأهلي
انفجار يلوح في الأفق| علماء يحذرون من استيقاظ الثقب الأسود
زيلينسكي: بوتين يستقوى بالصين ويتفاخر بزيارتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يدعو الجمعية العمومية الخاصة للانعقاد الجمعة 19 سبتمبر الجاري

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الدعوة للأعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العمومية والمسددين للاشتراك السنوي للعام المالي 2024ـ2025، للاجتماع الخاص وذلك يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري والذي سينعقد للنظر في جدول الأعمال الآتي:-

• اعتماد تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وذلك لتتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

مع اتباع الإجراءات الآتية:-

• يبدأ التسجيل لحضور الاجتماع والتصويت لاعتماد تعديل بعض أحكام اللائحة، وذلك يوم الجمعة الموافق 19ـ9ـ2025 في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بالتوقيع بالكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً، وسيتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة، ووفقا لتوقيت الأذان، وعقب الصلاة يتم استئناف عملية التسجيل بالكشوف، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 5000 عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية، وفى الساعة السابعة مساءً يعلن رئيس لجنة الإشراف القضائي عن اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع من عدمه، وفي حال اكتمال النصاب، يتم البدء في فرز الأصوات.

• يبدأ التصويت ببطاقات إبداء الرأي على اعتماد التعديل المقترح مع بداية التوقيع بالكشوف، وينتهي بانتهاء مواعيد التسجيل ويتم مغادرة العضو بعد الإدلاء بالصوت.

• تعتمد تلك التعديلات بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم.

• الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية الذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

• يكون التصويت حضوريًا، ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور الجمعية العمومية أو التصويت.

• لا يجوز تسليم عضو الجمعية العمومية أكثر من بطاقة تصويت مهما كانت الأسباب.

• يجب على العضو لحضور اجتماع الجمعية العمومية إحضار إثبات شخصية رسمي، بالإضافة إلى بطاقة عضوية النادي 2024ـ2025 على الأقل؛ حتى يتمكن من الإدلاء بصوته.

النادي الأهلي محمود الخطيب لائحة النظام الاساسي تعديلات القانون خالد مرتجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

صورة أرشيفية

مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة

زيزو

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

منتخب مصر

تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة

هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا

هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا

ترشيحاتنا

إنستجرام

إنستجرام يطلق تطبيقه الرسمي لأجهزة الآيباد

يوتيوب

وداعا لمشاركة الحسابات.. يوتيوب تشدد قبضتها على باقة بريميوم

نيسان تيدا موديل 2010

بـ 400 ألف جنيه .. اركب نيسان تيدا سيدان

بالصور

فستان لافت.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بجمالها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

يمنع الضغط والسكر والسرطان.. نوع تسالي شهير

السرطان
السرطان
السرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد