موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الأول للنادى الأهلي نظيره إنبي عقب الهزيمة أمام بيراميدز في المباراة التى أقيمت مساء السبت الماضي باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

ويواجه فريق الأهلى نظيره إنبى فى الثامنة مساء الأحد 14 سبتمبر باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة

وتذاع مباراة الأهلي وإنبي في الدوري عبر قناة اون تايم سبورت

ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقب الدوري، وافتتح الأحمر مشواره بالنسخة الحالية لبطولة الدوري بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت ثم فاز على فاركو 4-1 ولم يلعب في الجولة الثالثة ثم واجه بيراميدز وهزم بهدفين.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري فى الفترة من 1 حتى 12 سبتمبر لارتباط منتخبنا الوطني بمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم 2026