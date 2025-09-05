أحدث ظهور لـ زيزو بعد حذف منشور الاعتذار لجمهور الأهلي

شارك أحمد مصطفى زيزو لاعب النادي الأهلي ستوري جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشهدت الساعات الماضية جدلاً داخل النادي الأهلي بعد قيام اللاعب أحمد سيد زيزو بحذف منشور الاعتذار الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وذلك عقب خسارة الفريق أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل في الدوري المصري الممتاز.

زيزو

اعتذار زيزو لجماهير الأهلي

كان زيزو وجّه رسالة إلى جماهير الأهلي عبر منشور مطوّل، أكد خلالها شعوره بالذنب والتقصير في النتائج الأخيرة، مشيرًا إلى أن ما قدمه اللاعبون لم يكن على مستوى تاريخ النادي أو طموحات الجماهير.

وشدد اللاعب على أن الفرق الكبيرة لا تُقاس بالعثرات، بل بقدرتها على النهوض مجددًا، مؤكدًا أن الأهلي لم يعرف يومًا طعم الاستسلام.

سبب الحذف

بحسب تقارير، جاء قرار زيزو بحذف المنشور بعدما أبدى محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، استياءه من نشر الاعتذار دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني أو الإدارة، وهو ما اعتبره تجاوزًا للضوابط الداخلية.