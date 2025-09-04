قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط
إيران .. تعيين اللواء علي عبد اللهي قائدًا لمقر "خاتم الأنبياء" المركزي
تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني
تأخر رحلة إيركايرو القادمة من تركيا.. واستياء بين الركاب
وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف بمسجد سيدنا الحسين
واقفة جنبه بتتغزّل فيه| شيرين تفاجئ جمهورها بفيديو غريب مع حسام حبيب
النقل تطلق حملة لمواجهة السلوكيات الخطرة في المترو والقطار الكهربائي
الري: نسبة الإصابة بورد النيل لا تتجاوز 3% من إجمالي المسطحات المائية بمصر
بوتين يصف قرار بكين إلغاء تأشيرات الدخول للروس بـ خطوة بالغة الأهمية
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 4-9-2025
بينها قطرة للعين ودواء للسعال.. هيئة الدواء تحذر من شراء 4 تشغيلات أدوية| تعرف عليها
أبو الغيط: اتفاق عربي على ضرورة وقف حرب إبادة الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

زيزو
زيزو
حمزة شعيب

شهدت الساعات الماضية جدلاً داخل النادي الأهلي بعد قيام اللاعب أحمد سيد زيزو بحذف منشور الاعتذار الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وذلك عقب خسارة الفريق أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل في الدوري المصري الممتاز.

اعتذار زيزو لجماهير الأهلي 

كان زيزو قد وجّه رسالة إلى جماهير الأهلي عبر منشور مطوّل، أكد خلالها شعوره بالذنب والتقصير في النتائج الأخيرة، مشيرًا إلى أن ما قدمه اللاعبون لم يكن على مستوى تاريخ النادي أو طموحات الجماهير.

وشدد اللاعب على أن الفرق الكبيرة لا تُقاس بالعثرات، بل بقدرتها على النهوض مجددًا، مؤكدًا أن الأهلي لم يعرف يومًا طعم الاستسلام.

سبب الحذف

بحسب تقارير، جاء قرار زيزو بحذف المنشور بعدما أبدى محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، استياءه من نشر الاعتذار دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني أو الإدارة، وهو ما اعتبره تجاوزًا للضوابط الداخلية.

يأتي هذا الموقف في ظل حالة من الغضب بين جماهير الأهلي بعد الهزيمة الأخيرة أمام بيراميدز، والتي تسببت في إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، وتعيين جهاز فني مؤقت بقيادة عماد النحاس لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

زيزو الاهلي بيان اعتذار زيزو احمد سيد زيزو اخبار الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

البحر المتوهج

البحر المتوهج.. ظاهرة غامضة حيرت العلماء 4 قرون .. ما التفسير العلمي ؟

أمير عبد الحميد

الأهلي كلمة السر.. لماذا تصدر أمير عبد الحميد الترند؟

الفراخ والبيض

2 جنيه للكيلو.. تراجع أسعار الفراخ وكرتونة البيض في الأسواق اليوم

بالصور

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

حلاوة المولد
حلاوة المولد
حلاوة المولد

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

فيديو

أرمله حلمى بكر

ليه كل أصحابي عندهم بابا وأنا لأ؟.. أرملة حلمي بكر تكشف عن وجع بنتها

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد