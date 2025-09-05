لم أفهم.. خالد الغندور يعلق على حذف زيزو منشور الاعتذار لجمهور الأهلي

علق الإعلامي خالد الغندور، على حذف زيزو منشور الاعتذار لجمهور النادي الأهلي.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "لم أفهم لماذا حذف زيزو بيان اعتذاره لجماهير الأهلي".

اعتذار زيزو لجماهير الأهلي

كان زيزو وجّه رسالة إلى جماهير الأهلي عبر منشور مطوّل، أكد خلالها شعوره بالذنب والتقصير في النتائج الأخيرة، مشيرًا إلى أن ما قدمه اللاعبون لم يكن على مستوى تاريخ النادي أو طموحات الجماهير.

وشدد اللاعب على أن الفرق الكبيرة لا تُقاس بالعثرات، بل بقدرتها على النهوض مجددًا، مؤكدًا أن الأهلي لم يعرف يومًا طعم الاستسلام.

سبب الحذف

بحسب تقارير، جاء قرار زيزو بحذف المنشور بعدما أبدى محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، استياءه من نشر الاعتذار دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني أو الإدارة، وهو ما اعتبره تجاوزًا للضوابط الداخلية.