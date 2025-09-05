مدرب الزمالك الأسبق: فيريرا الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة

طالب محمد صلاح، نجم ومدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، بضرورة الإبقاء على البلجيكي يانك فيريرا في منصب المدير الفني للفريق، مؤكدًا أن استمراره يعد أمرًا بالغ الأهمية.

وأوضح صلاح أن فيريرا يمتلك مشروعا فنيا حقيقيا بدأ في تنفيذه داخل القلعة البيضاء، ويحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل استكماله وتحقيق النتائج المرجوة.

وأشار إلى أن فترة التوقف الدولي تمثل فرصة ذهبية للمدرب البلجيكي لتصحيح الأخطاء الفنية، والعمل على تجهيز الفريق بشكل أفضل للاستحقاقات المقبلة.

كما شدد على أهمية منح المهاجم الأنجولي شيكو بانزا فرصة أكبر في التشكيل الأساسي، مشيرًا إلى أنه قادر على تقديم الإضافة الهجومية المطلوبة للفريق.