مصر: دور الأونروا يظل محوريا ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله
تقارير عالمية: مصر واليابان وفيتنام تستعد لحقبة سياحية استثنائية في 2026
أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة
أسعار الدولار اليوم السبت 6-12-2025
بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية
أذكار الصباح مكتوبة.. كلمات تحصنك وتبارك فى رزقك فاغتنمها
مصر في المونديال.. العميد: جاهزون.. أبوريدة: مفيش مباريات سهلة.. وأبوزهرة : نمتلك مقومات المنافسة
أسعار الذهب في مصر اليوم 6 ديسمبر 2025
تنظمه القبائل العربية..سباق مرماح الخيول السنوي في قرية بنبان بأسوان |شاهد
الخارجية الأمريكية: مباحثات مستمرة بين واشنطن وكييف لإنهاء حرب أوكرانيا
مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو
الترتيب والغيابات.. 9 معلومات عن لقاء منتخب مصر والإمارات بـ كأس العرب
محافظات

مطار مرسى علم يستقبل 33 رحلة دولية اليوم ضمن ذروة الحركة السياحية

ابراهيم جادالله

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، دفعة جديدة من الرحلات الجوية القادمة من مدن أوروبية مختلفة، حيث تصل 33 رحلة دولية ضمن جدول أسبوعي يضم 133 رحلة من المنتظر وصولها إلى المطار خلال الفترة من اليوم وحتى الجمعة المقبلة.
ومن المقرر أن تحمل هذه الرحلات ما يقرب من سبعة آلاف سائح من جنسيات متعددة، في مؤشر واضح على استمرار الانتعاش السياحي الذي تشهده مدن البحر الأحمر خلال الموسم الحالي.

ارتفاع ملحوظ في نسب الإشغال الفندقي

تشير مؤشرات حركة السياحة إلى زيادة واضحة في نسب الإشغال بالفنادق والمنتجعات في مدينة مرسى علم، بالتزامن مع توافد أعداد كبيرة من السائحين خلال الأيام الماضية. وتحرص سلطات المطار على تطبيق إجراءات دقيقة وسريعة في استقبال الوفود، مع توفير جميع سبل الراحة لضمان تجربة دخول سلسة قبل انتقالهم إلى مقار إقامتهم.

تفاصيل حركة الوصول اليوم

وبحسب جداول التشغيل، يشهد المطار اليوم نشاطًا مكثفًا لوصول الرحلات، أبرزها:

10 رحلات من إيطاليا

6 رحلات من التشيك

7 رحلات من بولندا

رحلة واحدة من سويسرا

رحلة من بلجيكا

رحلة من إنجلترا

رحلة داخلية واحدة

أسبوع سياحي مزدحم من 12 دولة

ومن المنتظر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي خلال هذا الأسبوع رحلات من 12 دولة، أبرزها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، إلى جانب دول أخرى تُسيّر خطوطًا منتظمة إلى المدينة السياحية التي تواصل تحقيق نمو مستمر في أعداد السائحين الوافدين.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة

