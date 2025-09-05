فيريرا يحذر لاعبي الزمالك: لا مكان للمتراخين.. والفرصة للأجهز والأكثر التزاما

وجه البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحذيرًا شديد اللهجة للاعبيه، بسبب الأداء الذي ظهر به الفريق خلال مواجهة وادي دجلة.

وشدد فيريرا خلال اجتماعه مع اللاعبين على أن المرحلة المقبلة لا تحتمل أي نوع من التراخي أو الأعذار، مؤكدًا أن الزمالك لا يفوز بالأسماء فقط، وأن الجاهزية البدنية والذهنية ستكون الشرط الأساسي للمشاركة.

وأبدى المدرب البلجيكي استياءه من غياب الفاعلية الهجومية، والبطء في التحول من الدفاع للهجوم، ما دفعه إلى إعادة ترتيب أوراقه الفنية، مع التركيز على العناصر الأكثر التزامًا وجدية في التدريبات.

وأكد فيريرا للجهاز الفني واللاعبين أن التشكيل الأساسي في المرحلة القادمة سيعتمد على معيار واحد فقط: الانضباط والجاهزية، دون النظر إلى الأسماء أو التاريخ أو الشعبية.

وفي خطوة لإصلاح الخلل الهجومي، قرر المدير الفني رفع الأحمال التدريبية للمهاجمين، وتخصيص وحدات تدريبية خاصة لتحسين إنهاء الهجمات.

وفي ظل تراجع مستوى بعض الأسماء الأساسية، تتردد أنباء قوية عن نية فيريرا منح الفرصة لعدد من الوجوه الجديدة خلال المباريات المقبلة، في محاولة لإحداث انتفاضة داخل التشكيل الأساسي.