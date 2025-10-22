قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

شاحنات المساعدات الإنسانية تتجه لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة

المساعدات
المساعدات
البهى عمرو

تحركت شاحنات المساعدات الإنسانية من معبر رفح نحو معبري كرم أبو سالم والعوجة تمهيدا لدخولها قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل.

وفي هذا الإطار، جاءت زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن محمود رشاد، إلى إسرائيل، لتشكّل تدخلاً حاسمًا وسط تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية واستمرار الأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل القطاع.

لم تكن الزيارة مجرّد تحركٍ دبلوماسيٍّ تقليدي، بل رسالةٌ واضحةٌ من القاهرة تؤكد أن مصر ما زالت تمسك بخيوط الوساطة، وتتحمّل مسؤوليتها التاريخية في حفظ التوازن وضمان استمرار جهود التهدئة، دعمًا للقضية الفلسطينية، وسعيًا لتحقيق سلامٍ عادلٍ وشاملٍ في المنطقة.

أستاذ قانون دولي لـ"صدى البلد": زيارة رئيس المخابرات إلى إسرائيل خطوةٌ حاسمةٌ لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحاتٍ لـ"صدى البلد"، أن زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن محمود رشاد، إلى إسرائيل تمثّل خطوةً حاسمة ضمن الجهود المصرية المكثفة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار واحتواء التصعيد الخطير في غزة.

وقال مهران إن هذه الزيارة تأتي في توقيتٍ بالغ الحساسية والدقة، حيث تشهد الساحة الفلسطينية تصعيدًا إسرائيليًا خطيرًا يهدّد بإفشال كاملٍ للاتفاق الذي تم التوصّل إليه بجهودٍ مصريةٍ استثنائية.

وأوضح أن مصر تستخدم كل أدواتها الدبلوماسية والأمنية لإعادة ضبط مسار التهدئة ومنع الانزلاق نحو حربٍ شاملةٍ جديدة.

وأكد مهران أن القانون الدولي يشجع الوساطة والتدخل السلمي من الأطراف الثالثة لحل النزاعات ومنع تفاقمها، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن مصر، بصفتها ضامنًا رئيسيًا للاتفاق، تمارس دورها القانوني والأخلاقي في ضمان التزام جميع الأطراف بتعهّداتهم.

وبيّن أستاذ القانون أن الزيارة تهدف إلى إيصال رسائل حازمة للقيادة الإسرائيلية بضرورة وقف الانتهاكات الفورية، والالتزام الكامل بالاتفاق، ومعالجة القضايا الخلافية العالقة.

كما أكد أن مصر ستمارس ضغوطًا حقيقيةً على إسرائيل لوقف سياسة الخروقات الممنهجة، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

غزة قطاع غزة المساعدات الإنسانية إكسترا نيوز

لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا
لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا
لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا

