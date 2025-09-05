منتخب القوس والسهم يشارك في بطولة العالم بكوريا الجنوبية

منتخب القوس والسهم يشارك في بطولة العالم بمدينة جوانجو

يشارك منتخب مصر للقوس والسهم في بطولة العالم التي تنطلق منافساتها اليوم الجمعة بمدينة جوانجو بكوريا الجنوبية.

وتقام منافسات البطولة بمشاركة 500 لاعب ولاعبة يمثلون 75 دولة، وتستمر المنافسات حتى يوم 12 سبتمبر الجاري.

ويمثل المنتخب في بطولة العالم كل من، يوسف طلبة وبهاء عمرو وجنى علي ويترأس البعثة أحمد سامح أمين عام الاتحاد المصري للقوس والسهم.

والتقطت بعثة المنتخب المصري للقوس والسهم المشاركة في بطولة العالم صورة تذكارية مع جريج ايستون رئيس الاتحاد الدولي الجديد للعبة، والفائز مؤخرًا برئاسة الاتحاد في الجمعية العمومية التي أقيمت على هامش البطولة.