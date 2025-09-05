قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
جناح صناعي مصري رسمي في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
رياضة

منتخب القوس والسهم يشارك في بطولة العالم بكوريا الجنوبية

منتخب القوس والسهم
منتخب القوس والسهم
ملك موسى

منتخب القوس والسهم يشارك في بطولة العالم بمدينة جوانجو

يشارك منتخب مصر للقوس والسهم في بطولة العالم التي تنطلق منافساتها اليوم الجمعة بمدينة جوانجو بكوريا الجنوبية.

وتقام منافسات البطولة بمشاركة 500 لاعب ولاعبة يمثلون 75 دولة، وتستمر المنافسات حتى يوم 12 سبتمبر الجاري.

ويمثل المنتخب في بطولة العالم كل من، يوسف طلبة وبهاء عمرو وجنى علي ويترأس البعثة أحمد سامح أمين عام الاتحاد المصري للقوس والسهم.

والتقطت بعثة المنتخب المصري للقوس والسهم المشاركة في بطولة العالم صورة تذكارية مع جريج ايستون رئيس الاتحاد الدولي الجديد للعبة، والفائز مؤخرًا برئاسة الاتحاد في الجمعية العمومية التي أقيمت على هامش البطولة.

منتخب القوس والسهم القوس والسهم بطولة العالم

وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم

وزير الري

رفقة زوجها.. مي كساب تستعرض جمالها

مي كساب

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

