نائب وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر

قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقدية إلى محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بمرحلتيها الأولي والثانية وتوسعاتها، يرافقه الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، ومسئولي وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان.



وفي مستهل الجولة، اطَّلع نائب وزير الإسكان ومرافقوه، على عرض توضيحي من مسئولي شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، لمنظومة الصرف الصحي بشرق النيل ونطاق خدمة الأحياء والمناطق المختلفة والتي تقدر حالياً بعدد ١٥ مليون نسمة، والمستهدف وصول نطاق الخدمة لعدد ١٧ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠.

كما تم استعراض الخطط المقترحة لتوسعات محطات رفع الأميرية والقلج وعين شمس والسلام ومحطة معالجة الصرف الصحي بالبركة بطاقة ٥٠٠ ألف م٣/يوم وصولاً إلى محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة إجمالية تصل إلى ٢.٥ مليون م٣/يوم وأعمال الإحلال والتجديد للمهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة تلك المحطات والاستغلال الأمثل للطاقات التصميمية المتاحة.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، على التنسيق الدائم والمستمر بين الجهات التابعة للوزارة لتلبية مختلف الاحتياجات المطلوبة للمدن والمناطق الجديدة شرق النيل.

كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، أثناء العرض التقديمي لشركة الصرف الصحي بالقاهرة، الخطط المقترحة لتوسعات محطة معالجة الجبل الأصفر بطاقة مليون م٣/يوم والحلول الفنية المقترحة لرفع كفاءة المرحلتين الأولى والثانية للمحطة، مؤكداً على ضرورة الوقوف على الحالة الفنية لمحطات الرفع وخطوط الطرد بمنظومة صرف شرق النيل والمستهدفات لزيادة نطاق الخدمة حتي عام ٢٠٤٠ وعام ٢٠٥٠.