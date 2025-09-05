قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برج مشتهى يتحول إلى ركام.. قصف إسرائيلي عنيف يثير الرعب بين آلاف النازحين
جناح صناعي مصري في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
الزمالك يراقب حالة شحاتة.. قرار مشاركته أمام المصري يحسم قبل المباراة

منتصر الرفاعي

يخضع محمد شحاتة لاعب وسط نادي الزمالك، لبرنامج تأهيلي مكثف، بهدف التعافي من الإصابة العضلية التي أثرت على جاهزيته للمشاركة في المباريات، وتضع مشاركته في اللقاء المرتقب أمام المصري البورسعيدي بالدوري المصري محل شك كبير.


ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم السبت الموافق 13 سبتمبر، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، وسط ترقب جماهيري كبير.

وتحيط الشكوك بمشاركته في المواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يسابق اللاعب الزمن من أجل اللحاق بالمباراة، في ظل متابعة دقيقة من الجهاز الطبي للزمالك.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن رغم الجهود الطبية المبذولة لتجهيز اللاعب، إلا أن المؤشرات الأولية لا تبشر بعودته السريعة، خاصة بعد غيابه عن مواجهة وادي دجلة الأخيرة، والجهاز الطبي للفريق يتابع حالةمحمد شحاتة بشكل يومي، ويعمل على تسريع عملية التعافي.

وأشار المصدر إلي أن القرار النهائي بشأن مشاركته سيحسم قبل المباراة بساعات قليلة، بناءً على مدى استجابته للعلاج والتأهيل البدني، خصوصا أن اللاعب من العناصر الأساسية في وسط الملعب، ويعتمد عليه المدير الفني يانيك فيريرا في ضبط الإيقاع الدفاعي والهجومي.

وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم

رفقة زوجها.. مي كساب تستعرض جمالها

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

