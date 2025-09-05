الزمالك يراقب حالة شحاتة.. قرار مشاركته أمام المصري يحسم قبل المباراة

يخضع محمد شحاتة لاعب وسط نادي الزمالك، لبرنامج تأهيلي مكثف، بهدف التعافي من الإصابة العضلية التي أثرت على جاهزيته للمشاركة في المباريات، وتضع مشاركته في اللقاء المرتقب أمام المصري البورسعيدي بالدوري المصري محل شك كبير.



ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم السبت الموافق 13 سبتمبر، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، وسط ترقب جماهيري كبير.

وتحيط الشكوك بمشاركته في المواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يسابق اللاعب الزمن من أجل اللحاق بالمباراة، في ظل متابعة دقيقة من الجهاز الطبي للزمالك.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن رغم الجهود الطبية المبذولة لتجهيز اللاعب، إلا أن المؤشرات الأولية لا تبشر بعودته السريعة، خاصة بعد غيابه عن مواجهة وادي دجلة الأخيرة، والجهاز الطبي للفريق يتابع حالةمحمد شحاتة بشكل يومي، ويعمل على تسريع عملية التعافي.

وأشار المصدر إلي أن القرار النهائي بشأن مشاركته سيحسم قبل المباراة بساعات قليلة، بناءً على مدى استجابته للعلاج والتأهيل البدني، خصوصا أن اللاعب من العناصر الأساسية في وسط الملعب، ويعتمد عليه المدير الفني يانيك فيريرا في ضبط الإيقاع الدفاعي والهجومي.