تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي

عقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي المشرف العام على الكرة، اجتماعًا مهمًّا ظهر اليوم مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف، والمدير الرياضي محمد يوسف.

شهد الاجتماع الاتفاق على آليات العمل في المرحلة القادمة والدعم والمساندة، والتأكيد على التعاون الكامل بين كافة أعضاء الجهاز بما يخدم المصلحة العامة للفريق.

يذكر أن النادى قد أعلن تشكيل الجهاز الفنى الذى يقود الفريق خلال الفترة القادمة، ويضم كلًّا من وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، وعماد النحاس مديرًا فنيًّا، وعادل مصطفى مدربًا عامًّا، ومحمد نجيب مدربًا مساعدًا، وأمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى.