محمد عبدالله: حسام عبدالمجيد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية

أكد محمد عبدالله، لاعب الزمالك السابق، أن محمد صبحي يقدم مستويات متميزة مع الزمالك منذ بداية الموسم الحالي.

وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "حسام عبدالمجيد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية، ووجود فريق أخر لمنتخب مصر أمر جيد للغاية لكي نستطيع المشاركة في منافسات دولية".

وأضاف: "حلمي طولان يمتلك الخبرة الكافية لكي يذهب بعيدا في بطولة كأس العرب المقبلة، وأتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة".

وأوضح: "مباراة المصري البورسعيدي ستكون صعبة للغاية وأتمنى أن يستعد الزمالك بشكل جيد لكي نستعيد الصدارة من جديد وفقد النقاط سيؤثر علينا".