محمد صلاح: الزمالك يمتلك مشروعا واعدا ويجب استمرار فيريرا

أكد محمد صلاح، لاعب الزمالك الأسبق، أن مواجهة منتخب مصر أمام نظيره الإثيوبي تحتاج إلى تركيز كبير وعدم التهاون من جانب اللاعبين، مشددًا على أهمية خوض المباراة بجدية كاملة لتحقيق الفوز.



وقال محمد صلاح، عبر برنامج الماتش مع الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن منتخب مصر يجب أن يتعامل مع مباراة غثيوبيا بكل جدية حتى يقترب من التأهل للمونديال.



كما شدد على ضرورة، استمرار المدرب البلجيكي يانيك فيريرا مع الزمالك ضرورة قصوى، نظرًا لامتلاكه مشروعًا فنيًا بدأ بالفعل داخل القلعة البيضاء ويحتاج إلى وقت لاستكماله.

وأضاف أن فيريرا يمتلك القدرة على معالجة الأخطاء الفنية خلال فترة التوقف الدولي، مما يمنحه فرصة لإعداد الفريق بشكل أفضل للمباريات المقبلة.

كما طالب صلاح ، بضرورة الاعتماد على المهاجم شيكو بانزا بشكل أكبر في المباريات، لافتًا إلى أنه قادر على تقديم الإضافة الهجومية المطلوبة للفريق.

https://www.youtube.com/watch?v=qKeTrgp14b4