ناقد رياضي تونسي: الزمالك مطالب بسرعة حل أزمة الجزيري

أكد الناقد الرياضي التونسي، بلال بن قاسم أن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم الحالية تمثل فرصة كبيرة لزيادة عدد المنتخبات العربية المتأهلة للمونديال، مشيرًا إلى أن المنتخبات تمتلك عناصر مميزة قادرة على المنافسة بقوة.



وأضاف بن قاسم، خلال برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن المنتخب المصري يملك مجموعة من اللاعبين المميزين يتقدمهم النجم محمد صلاح، الذي يعتبر من بين أفضل اللاعبين في العالم حاليًا.



وأوضح أن الدوري المصري أصبح قبلة مهمة للاعبين والمدربين التونسيين خلال الفترة الأخيرة، بفضل المنافسة القوية والاهتمام الإعلامي والجماهيري الكبير بالبطولة.



وشدد الناقد التونسي على ضرورة تدخل إدارة الزمالك سريعًا لحل الأزمة الدائرة بين المدرب البلجيكي يانيك فيريرا والمهاجم سيف الجزيري، حفاظًا على استقرار الفريق الفني وتماسكه في المرحلة المقبلة.