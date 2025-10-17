حمزة نمرة: عشت فترة صعبة في أول حياتي.. وهذه قصة أول ألبوم| فيديو

قال الفنان حمزة نمرة، إن بداية حياته كانت فترة صعبة فقد تزوج في عمر الـ 25 سنة، ولا أحد كان يعلم أنه مغني في الشركة التي يعمل وكانت شركة ترجمة، وكان يحرص على أداء عمله بشكل جيد رغم عدم سعادته بما لم يحققه من أمنيات.

وأضاف حمزة نمرة، في حلقة مع برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية "أون": الشغل كان صعب جدا، أعود في الساعة السابعة مساء إلى غرفة صغيرة أحاول صناعة الألحان، حتى تعرفت على شركة إنتاج وعرضوا عليا عمل الإشراف على هندسة الصوت في الاستوديو.

وأشار إلى أنه تمسك بهذه الفرصة وترك شركة الترجمة وعمل بالاستوديو، وإدارة الشركة أخبروه بأن الشركة تفتح أبوابها أمامه في أي وقت.

وتابع: أنتجنا أول ألبوم وهو "احلم معايا" ثم ألبوم "إنسان" ثم سارت الحياة.