بعد نجاح قرار شخصي.. حمزة نمرة يعلن مفاجأة: ألبومي الجديد بعد 3 شهور

فجر النجم والمطرب الكبير حمزة نمرة مفاجأة وانفراد حيث أعلن أنه سيقدم ألبوم جديد بعد ثلاثة شهور في فصل الشتاء.

كما قام حمزة نمرة بأداء بعض الأغاني بتوزيع جديد وشكل مختلف مثل أغنية "بنت السلطان" للراحل أحمد عدوية وأغنية "داري".

وأضاف خلال حلوله ضيفًا في الجزء الثاني على الإعلامي عمرو الليثي لبرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة:"أنا أحب آلة العود وأعشق التلحين بالليل، وأحب الجمهور يغني معايا وأتمنى يوم من غير موبايل."

وتابع حمزة نمرة، أنه "لا أمانع وأي فنان على عيني وعلى راسي، وأحب أن أقدم أغاني تبقى في قلوب الناس حتى لو لم تنجح تجاريًا، فأنا مطرب مستقل وأحب أصحى بدري وأحب أقعد في مكان بحبه."

وعلى جانب آخر، أشار حمزة أن جمهوره متنوع من فئات وأعمار مختلفة من الشباب وغيرهم، فأغلبهم عائلات أب وأم وأولادهم وهذا يسعدني، وأرى المجتمع كله متمثل أمامي في حضور حفلاتي وأنا أحب هذا الأمر جدًا وكأني أرى مصر بكل أهلها بكافة الأعمار."