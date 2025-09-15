حمزة نمرة: جمهوري من كافة الأعمار والعائلات وهذا يسعدني جدا

قال حمزة نمرة إن أغنية "يا سهرانين الليل" تعبر عن حال عدد كبير من الناس وما يعانون من تفاصيل وأحداث يومية يعيشونها، فأنا على مدار حياتي تعبت جدًا من التفكير ودائمًا أجد ذكريات تمر أمامي وأنا بطبيعتي دائمًا ما أفكر."

وأضاف خلال حلوله ضيفًا في الجزء الثاني على الإعلامي عمرو الليثي، لبرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أنه "أتمنى أن أكون عند حسن ظن الناس وأقدم فن وأغاني تليق بالمشاهد ويعبر عنهم ويرتقي بالذوق ويقدم رسائل، فأنا جمهوري متنوع من فئات وأعمار مختلفة من الشباب وغيرهم، وأغلبهم عائلات أب وأم وأولادهم وهذا يسعدني، وأرى المجتمع كله متمثل أمامي في حضور حفلاتي وأنا أحب هذا الأمر جدًا وكأني أرى مصر بكل أهلها بكافة الأعمار."

وأوضح، "أنا لدي حقب في حياتي وأعز أصدقاء لي تركتُهم وانتقلت إلى مكان آخر وهكذا في مراحل التعليم، فأنا دائمًا أفارق كل من أحب وهذا ليس بإرادتي ولكن ظروف السفر وما غير ذلك، ومن هنا أنا بقيت حريص على عدم التعلق بناس كتير ومن هذا الإحساس جاءت أغنية 'طال غيابك'."