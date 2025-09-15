حمزة نمرة: أحب أن أقدم رسالة وأغاني تؤثر في المستمع وتعبر عن وجدانه

قال حمزة نمرة عن أغنية "وافتكر"، أن "النص كان عندي وكان مؤثر جدًا وهو من الحاني وتوزيع أندريا مينا، تابعت مع فريق العمل واستمعت بهذه الأغنية وخروجها بهذا الشكل."

وأضاف خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي في حلقة استثنائية من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة:"في هذه الأغنية أجدني دائمًا بدمع و وكلماتها مؤثرة ولحن الأغنية معبر عنها،وهذه الاغنية تعبر عني، خاصة أنه أنا في صغري كان لدي أحلام ولم تتحقق وواجهت تحديات وصعوبات وربنا وفقني وتغلبت عليها، فربنا هو اللي بينجيني وربنا بيساعدنا ويوفقنا ولابد أن نتذكر هذا وبخاصة في الوقت الصعب."

وتابع:"كنت فرحان جدًا عندما خرجت إلى النور وهي أغنية مهمة وأتمنى أن يصل إحساسها إلى كل إنسان، وأنا كثيرًا ما يكون لدي إحساس معين وفكرة وأتحدث مع أصدقائي من الشعراء حتى نصل إلى نقطة التقاء ونفهم بعض، فمن هنا تخرج عدد من الأغاني."

وأشار حمزة نمرة إلى أنه "أحب أن أقدم رسالة وأغان تؤثر في المستمع وتعبر عن وجدانه، وأنا أخذ هذا النوع من الفن والرسالة التي يقدمها."

وعن أقرب أغنية إلى قلبه في الألبوم الجديد قال:"كل أغنية لها ذكريات وإحاسيس مختلفة، منها 'شمس وهوا' وأغنية 'كله على الله' وأغنية 'وافتكر' وأغنية ‘يا عزيز عيني’، فكل أغنية لها إحساس مختلف وتجربة مريت بها."