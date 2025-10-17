إلهام شاهين تتألق بإطلالة أنيقة في مهرجان الجونة السينمائي

خطفت الفنانة إلهام شاهين الأنظار خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة أنيقة وجريئة جمعت بين البساطة والفخامة.



وظهرت إلهام شاهين على السجادة الحمراء مرتدية فستانًا أسود طويلًا مزينًا بنقوش لامعة على شكل نجوم، حمل لمسات من الأناقة الكلاسيكية مع لمحة عصرية لافتة، ونسّقت معه حقيبة يد سوداء بنفس التفاصيل.

ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بحضورها اللافت وأناقتها المعتادة في المهرجانات الفنية.

وفي سياق آخر، حرصت الفنانة إلهام شاهين على تقديم الدعم لمصابات سرطان الثدي، تزامنًا مع شهر التوعية وهو أكتوبر من كل عام، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر وتشجيع النساء على إجراء الفحوص الدورية لتعزيز فرص الشفاء وتحقيق الاستجابة العلاجية الأفضل.

وشاركت إلهام شاهين مقطع فيديو من مسلسل زي القمر، التي جسدت خلاله دور حياة المصابة بسرطان الثدي؛ عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»؛ معلقة: «أكتوبر الوردى.. في الكشف المبكر حياة.. وشخصية حياة في مسلسل زى القمر.. حدوتة حتة منى.. كان عندها الإرادة والتحدى لتنتصر على المرض وتشفى منه بمساعدة الناس الحلوة اللى حواليها.. شكرا لكل صناع هذا العمل الهادف المحترم.. هذا هو دور القوة الناعمة وإحساسهم بالناس.. تمنياتى بالشفاء لكل المريضات الجميلات.. وشكرا لصديقتى سارة من السودان.. من الإلهامية جروب على هذا الفيديو الجميل المؤثر جدا.