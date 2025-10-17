قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر أسماء المرشحين على دوائر محافظة القاهرة بـ انتخابات مجلس النواب
فرنسا وبريطانيا تنسقان مع واشنطن لنشر قوة دولية في غزة
ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة
ننشر أسماء المرشحين على دوائر الجيزة بـ انتخابات مجلس النواب
خالد قاسم: نرصد متغيرات البناء بالأقمار الصناعية
حمزة نمرة: عشت فترة صعبة في أول حياتي.. وهذه قصة أول ألبوم| فيديو
عدوان سافر.. عمال مصر يدينون اقتحام مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين
ملابس فاضحة في الشارع.. القبض على فتاتين بعد انتشار صورهما على السوشيال ميديا
اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص
2 جنيه في كل لتر.. ننشر أسعار زيادة البنزين والسولار والتطبيق اليوم الجمعة
سياسية أمريكية لصدى البلد: وسام النيل يكرس زعامة مصر..والاستقرار يبدأ من القاهرة
بملابس حريمي خليعة.. قرار عاجل بشأن شابين يمارسان الحرام بأكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إلهام شاهين تتألق بإطلالة أنيقة في مهرجان الجونة السينمائي

الهام شاهين
الهام شاهين
منار نور

خطفت الفنانة إلهام شاهين الأنظار خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة أنيقة وجريئة جمعت بين البساطة والفخامة.

وظهرت إلهام شاهين على السجادة الحمراء مرتدية فستانًا أسود طويلًا مزينًا بنقوش لامعة على شكل نجوم، حمل لمسات من الأناقة الكلاسيكية مع لمحة عصرية لافتة، ونسّقت معه حقيبة يد سوداء بنفس التفاصيل.

ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بحضورها اللافت وأناقتها المعتادة في المهرجانات الفنية.

وفي سياق آخر، حرصت الفنانة إلهام شاهين على تقديم الدعم لمصابات سرطان الثدي، تزامنًا مع شهر التوعية وهو أكتوبر من كل عام، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر وتشجيع النساء على إجراء الفحوص الدورية لتعزيز فرص الشفاء وتحقيق الاستجابة العلاجية الأفضل.

وشاركت إلهام شاهين مقطع فيديو من مسلسل زي القمر، التي جسدت خلاله دور حياة المصابة بسرطان الثدي؛ عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»؛ معلقة: «أكتوبر الوردى.. في الكشف المبكر حياة.. وشخصية حياة في مسلسل زى القمر.. حدوتة حتة منى.. كان عندها الإرادة والتحدى لتنتصر على المرض وتشفى منه بمساعدة الناس الحلوة اللى حواليها.. شكرا لكل صناع هذا العمل الهادف المحترم.. هذا هو دور القوة الناعمة وإحساسهم بالناس.. تمنياتى بالشفاء لكل المريضات الجميلات.. وشكرا لصديقتى سارة من السودان.. من الإلهامية جروب على هذا الفيديو الجميل المؤثر جدا.

الهام شاهين مهرجان الجونة إطلالة الهام شاهين

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

عملية جراحية دقيقة لنتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي

عملية جراحية دقيقة لـ نتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي فى إسرائيل

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

مشغولات ذهبية

قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

مهرجان الجونة يحتفي بالفنانين الراحلين بحفل الافتتاح

الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

