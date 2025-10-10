قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرق أب ونجله في مياه النيل ببني سويف
مفتي الجمهورية: ذكرى أكتوبر تذكّرنا بقيمة الدين والفكر السليم في صناعة النصر
ياسمين عز: القوامة معناها إن الراجل يصرف والست تساعد مش العكس
مارسيل كولر يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026
مصرع شاب وإصابة اثنين في مشاجرة مسلحة بقرية المريس غرب الأقصر
برلمانيون: حكمة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة.. وإدخال المساعدات نتاج جهد دبولماسي مصري كبير
20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة
أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟
هل أكل لحم الحمير جائز شرعًا؟.. الأزهر يجيب
الأهلي لـ ياس ثوروب: مرحبا بك فى نادي القرن الأفريقى
تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية
ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية: لا مبرر لمقابلة الرئيس الصيني
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقها: ربنا يسعدك حبيبي

الهام شاهين ومحمود شاهين
الهام شاهين ومحمود شاهين
يمنى عبد الظاهر

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلاد نجل شقيقها، مدير التصوير محمود شاهين ، في حفل عائلي، جمعها مع أشقائها وأولادهم.

عيد ميلاد محمود شاهين

ونشرت إلهام شاهين صورا من حفل عيد الميلاد، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» وكتبت: «كل سنة وانت حبيب قلبنا كلنا يا أجمل نانا.. ربنا يسعدك حبيبي.. محمود شاهين القلب الجميل.. ربنا يسعد قلبك».

وفي سياق اخر حرصت الفنانة إلهام شاهين على تقديم الدعم لمصابات سرطان الثدي، تزامنًا مع شهر التوعية وهو أكتوبر من كل عام، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر وتشجيع النساء على إجراء الفحوص الدورية لتعزيز فرص الشفاء وتحقيق الاستجابة العلاجية الأفضل.

وشاركت إلهام شاهين مقطع فيديو من مسلسل زي القمر، التي جسدت خلاله دور حياة المصابة بسرطان الثدي؛ عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»؛ معلقة: «أكتوبر الوردى.. في الكشف المبكر حياة.. وشخصية حياة في مسلسل زى القمر.. حدوتة حتة منى.. كان عندها الإرادة والتحدى لتنتصر على المرض وتشفى منه بمساعدة الناس الحلوة اللى حواليها.. شكرا لكل صناع هذا العمل الهادف المحترم.. هذا هو دور القوة الناعمة وإحساسهم بالناس.. تمنياتى بالشفاء لكل المريضات الجميلات.. وشكرا لصديقتى سارة من السودان.. من الإلهامية جروب على هذا الفيديو الجميل المؤثر جدا

الفنانة إلهام شاهين مدير التصوير محمود شاهين حفل عائلي عيد ميلاد محمود شاهين مسلسل زى القمر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

مركز أورام متكامل لعلاج حالات الأورام ببورسعيد

إنشاء مركز متكامل لعلاج الأورام ببورسعيد

بورسعيد بلا مرشحين في ثالث أيام التقديم لانتخابات مجلس النواب

بورسعيد بلا مرشحين في ثالث أيام التقديم لانتخابات مجلس النواب

الحركة المرورية

بعد وقوع حادث تصادم.. إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على طريق الخانكة - السلام

بالصور

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية

طريقة عمل اللازانيا بخطوات بسيطة وسريعة في بيتك

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

