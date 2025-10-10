إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد ابن شقيقها: ربنا يسعدك حبيبي

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلاد نجل شقيقها، مدير التصوير محمود شاهين ، في حفل عائلي، جمعها مع أشقائها وأولادهم.

عيد ميلاد محمود شاهين

ونشرت إلهام شاهين صورا من حفل عيد الميلاد، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» وكتبت: «كل سنة وانت حبيب قلبنا كلنا يا أجمل نانا.. ربنا يسعدك حبيبي.. محمود شاهين القلب الجميل.. ربنا يسعد قلبك».

وفي سياق اخر حرصت الفنانة إلهام شاهين على تقديم الدعم لمصابات سرطان الثدي، تزامنًا مع شهر التوعية وهو أكتوبر من كل عام، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر وتشجيع النساء على إجراء الفحوص الدورية لتعزيز فرص الشفاء وتحقيق الاستجابة العلاجية الأفضل.

وشاركت إلهام شاهين مقطع فيديو من مسلسل زي القمر، التي جسدت خلاله دور حياة المصابة بسرطان الثدي؛ عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»؛ معلقة: «أكتوبر الوردى.. في الكشف المبكر حياة.. وشخصية حياة في مسلسل زى القمر.. حدوتة حتة منى.. كان عندها الإرادة والتحدى لتنتصر على المرض وتشفى منه بمساعدة الناس الحلوة اللى حواليها.. شكرا لكل صناع هذا العمل الهادف المحترم.. هذا هو دور القوة الناعمة وإحساسهم بالناس.. تمنياتى بالشفاء لكل المريضات الجميلات.. وشكرا لصديقتى سارة من السودان.. من الإلهامية جروب على هذا الفيديو الجميل المؤثر جدا