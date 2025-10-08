قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الأمريكية بعد دعوة الرئيس السيسي: ترامب قد يزور مصر إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة
مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار
مجدي عبد الغني : اوعى فرحتكو بالتأهل تنسّيكو هدفي في كأس العالم
عراقجي ينفي اتصاله بويتكوف لاستئناف المفاوضات النووية
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية
القناة 12 العبرية: اتفاق محتمل مع حركة حماس خلال 24 إلى 36 ساعة المقبلة
اندلاع حريق في سيارة محملة قطن بأسيوط
رصيد "الإمارات المركزي" من الذهب يتخطى الـ 30 مليار درهم للمرة الأولى بنهاية أغسطس
ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق
الأهلي يُهنئ اتحاد الكرة ومنتخب مصر بالتأهل للمونديال
الأهلي يهنئ أبو ريدة والجهاز الفني ولاعبي المنتخب بالتأهل لنهائيات كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الناس شايفة غير كده.. إلهام شاهين: أنا مليش في السياسة والفن هو حياتي|فيديو

إلهام شاهين
إلهام شاهين
سعيد فراج

دخلت الفنانة إلهام شاهين في مناقشة عفوية مع الدكتور عبد الله بانخر، أستاذ الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز، خلال حفل جوائز مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية حول الأفلام القصيرة جدًا بأكاديمية الفنون، اليوم الأربعاء.

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/5XKu8JilKic

وقال الدكتور عبد الله بانخر للفنانة إلهام شاهين إنها لها تأثير كبير في الحياة الفنية والثقافية، مشيدًا بآرائها السياسية، فيما نفت «شاهين» صلتها بالسياسة، وقالت: «كل الناس شايفة غير كده، لكن أنا مليش في السياسة.. أنا درست الفن وأحب الفن، وهو كل حياتي».

احتفلت أكاديمية الفنون ومهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدًا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة الدكتور ثروت عكاشة بمقر الأكاديمية بالهرم، بتوزيع جوائز النسخة الثانية من مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية حول الأفلام القصيرة جدًا، بحضور الدكتورة غادة جبارة، رئيسة الأكاديمية، والفنانة الكبيرة إلهام شاهين، رئيس شرف المهرجان، والدكتور وليد شوشة، عميد المعهد العالي للنقد الفني، إلى جانب أساتذة وعمداء معاهد الأكاديمية.

كرمت الأكاديمية والمهرجان، على هامش الاحتفالية، كل من الناقدة الكبيرة ماجدة موريس والدكتور عبد الله بانخر، أستاذ الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز.

وأكدت الدكتورة غادة جبارة أن المسابقة تهدف إلى تقديم دراسات بحثية ومقالات تسهم في ترسيخ صناعة حقيقية للأفلام القصيرة جدًا، وفي الوقت نفسه تجديد دماء النقد السينمائي بأسماء شابة وواعدة من الدارسين والباحثين والهواة من محبي فن السينما.

وقالت: «نعتز بالشراكة مع مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدًا في هذه المسابقة النوعية والجديدة من نوعها في المنطقة العربية، وعامًا بعد عام ستقدم إلى الساحة النقدية أسماء جديدة نحتاج إليها في هذه النوعية من الأفلام التي أصبحت سمة العصر الحالي، ونرى أنها سينما المستقبل».

إلهام شاهين

من جانبها، قالت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، رئيس شرف المهرجان، إن المهرجان أخذ على عاتقه منذ انطلاقه الاهتمام بكافة التفاصيل المتعلقة بصناعة الفيلم القصير جدًا، ونفتخر بإطلاق هذه المسابقة النوعية التي تهتم بالكتابات النقدية والتحليلية للأفلام القصيرة جدًا، موضحة أن المسابقة ستشهد تطويرًا وتجديدًا على مدار الدورات المقبلة، سواء من حيث عدد الجوائز الممنوحة أو قيمتها المادية، لتشجيع عدد أكبر من المهتمين بالشأن السينمائي العربي على المشاركة وفتح آفاق جديدة حول الفيلم القصير جدًا.

بدوره، أشار الدكتور أسامة أبونار، رئيس المهرجان، إلى نجاح المسابقة في تجاوز الحدود منذ انطلاقتها الأولى بالمشاركات العربية الكبيرة التي حظيت بها العام الماضي، لافتًا إلى أن حجم المشاركات هذا العام تضاعف مرات عديدة، وهو ما يؤكد أن الساحة السينمائية تحتاج إلى مثل هذه المسابقة، لأن صناعة السينما تعتمد على عوامل كثيرة منها النقد والدراسة والتحليل، فهي المؤشر الحقيقي لتطوير الصناعة وتحديثها.

ومن ناحيته، ذكر الأستاذ زياد باسمير، المدير التنفيذي للمهرجان، أن المسابقة حققت صدى عربيًا كبيرًا أسهم في تنوع الكتابات والدراسات النقدية حول الأفلام القصيرة جدًا، سواء كانت عربية أم أجنبية.

وأوضح أن إدارة المهرجان تدرس التوسع في المسابقة وتحديثها بدءًا من الدورة الثالثة، بهدف فتح مجالات أوسع أمام المهتمين بفنون السينما من دارسين وباحثين وجمهور للكتابة حول الأفلام القصيرة جدًا.

ولفت إلى أن إطلاق أسماء أربعة من كبار النقاد الراحلين، مثل سمير فريد، وسامي السلاموني، وعلي أبوشادي، وإيريس نظمي، هو نوع من التكريم لأسمائهم الخالدة وعرفانًا بدورهم في إرساء قواعد راسخة للنقد السينمائي في المنطقة العربية.

إلهام شاهين حفل جوائز مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية حول الأفلام القصيرة جدا أكاديمية الفنون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

الهجرة العشوائية لأمريكا

الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

جانب من حريق السيارة بسوهاج

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

مدرب الاهلي

من هو جيس ثورب المدرب الدنماركي الأقرب لتدريب الأهلي؟

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

بعنوان "صحح مفاهيمك".. وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة 10 أكتوبر

أمين البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية يشارك في احتفالية مئوية "علوم القاهرة" وذكرى انتصار أكتوبر

احمد عمر هاشم

وكيل الأزهر وإبراهيم محلب وطاهر أبو زيد يؤدون واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

بالصور

ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق

بطل فيلم ضى
بطل فيلم ضى
بطل فيلم ضى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

افتكاسات المدارس.. طريقة عمل ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض

ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض
ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض
ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض

بي إم ومرسيدس.. مزاد سيارات جهات حكومية جديد 20 أكتوبر ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد