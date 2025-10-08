الناس شايفة غير كده.. إلهام شاهين: أنا مليش في السياسة والفن هو حياتي|فيديو

دخلت الفنانة إلهام شاهين في مناقشة عفوية مع الدكتور عبد الله بانخر، أستاذ الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز، خلال حفل جوائز مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية حول الأفلام القصيرة جدًا بأكاديمية الفنون، اليوم الأربعاء.

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/5XKu8JilKic

وقال الدكتور عبد الله بانخر للفنانة إلهام شاهين إنها لها تأثير كبير في الحياة الفنية والثقافية، مشيدًا بآرائها السياسية، فيما نفت «شاهين» صلتها بالسياسة، وقالت: «كل الناس شايفة غير كده، لكن أنا مليش في السياسة.. أنا درست الفن وأحب الفن، وهو كل حياتي».

احتفلت أكاديمية الفنون ومهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدًا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة الدكتور ثروت عكاشة بمقر الأكاديمية بالهرم، بتوزيع جوائز النسخة الثانية من مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية حول الأفلام القصيرة جدًا، بحضور الدكتورة غادة جبارة، رئيسة الأكاديمية، والفنانة الكبيرة إلهام شاهين، رئيس شرف المهرجان، والدكتور وليد شوشة، عميد المعهد العالي للنقد الفني، إلى جانب أساتذة وعمداء معاهد الأكاديمية.

كرمت الأكاديمية والمهرجان، على هامش الاحتفالية، كل من الناقدة الكبيرة ماجدة موريس والدكتور عبد الله بانخر، أستاذ الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز.

وأكدت الدكتورة غادة جبارة أن المسابقة تهدف إلى تقديم دراسات بحثية ومقالات تسهم في ترسيخ صناعة حقيقية للأفلام القصيرة جدًا، وفي الوقت نفسه تجديد دماء النقد السينمائي بأسماء شابة وواعدة من الدارسين والباحثين والهواة من محبي فن السينما.

وقالت: «نعتز بالشراكة مع مهرجان VS-Film للأفلام القصيرة جدًا في هذه المسابقة النوعية والجديدة من نوعها في المنطقة العربية، وعامًا بعد عام ستقدم إلى الساحة النقدية أسماء جديدة نحتاج إليها في هذه النوعية من الأفلام التي أصبحت سمة العصر الحالي، ونرى أنها سينما المستقبل».

إلهام شاهين

من جانبها، قالت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، رئيس شرف المهرجان، إن المهرجان أخذ على عاتقه منذ انطلاقه الاهتمام بكافة التفاصيل المتعلقة بصناعة الفيلم القصير جدًا، ونفتخر بإطلاق هذه المسابقة النوعية التي تهتم بالكتابات النقدية والتحليلية للأفلام القصيرة جدًا، موضحة أن المسابقة ستشهد تطويرًا وتجديدًا على مدار الدورات المقبلة، سواء من حيث عدد الجوائز الممنوحة أو قيمتها المادية، لتشجيع عدد أكبر من المهتمين بالشأن السينمائي العربي على المشاركة وفتح آفاق جديدة حول الفيلم القصير جدًا.

بدوره، أشار الدكتور أسامة أبونار، رئيس المهرجان، إلى نجاح المسابقة في تجاوز الحدود منذ انطلاقتها الأولى بالمشاركات العربية الكبيرة التي حظيت بها العام الماضي، لافتًا إلى أن حجم المشاركات هذا العام تضاعف مرات عديدة، وهو ما يؤكد أن الساحة السينمائية تحتاج إلى مثل هذه المسابقة، لأن صناعة السينما تعتمد على عوامل كثيرة منها النقد والدراسة والتحليل، فهي المؤشر الحقيقي لتطوير الصناعة وتحديثها.

ومن ناحيته، ذكر الأستاذ زياد باسمير، المدير التنفيذي للمهرجان، أن المسابقة حققت صدى عربيًا كبيرًا أسهم في تنوع الكتابات والدراسات النقدية حول الأفلام القصيرة جدًا، سواء كانت عربية أم أجنبية.

وأوضح أن إدارة المهرجان تدرس التوسع في المسابقة وتحديثها بدءًا من الدورة الثالثة، بهدف فتح مجالات أوسع أمام المهتمين بفنون السينما من دارسين وباحثين وجمهور للكتابة حول الأفلام القصيرة جدًا.

ولفت إلى أن إطلاق أسماء أربعة من كبار النقاد الراحلين، مثل سمير فريد، وسامي السلاموني، وعلي أبوشادي، وإيريس نظمي، هو نوع من التكريم لأسمائهم الخالدة وعرفانًا بدورهم في إرساء قواعد راسخة للنقد السينمائي في المنطقة العربية.