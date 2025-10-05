إلهام شاهين تهنئ نجل هاني رمزي بمناسبة زفافه.. شاهد

هنأت الفنانة إلهام شاهين، نجل الفنان هاني رمزي، بمناسبة زفافه الذي أقيم السبت وسط حضور عدد كبير من النجوم،ابرزهم، ماجد الكدواني ، يسرا ، ليلي علوي ،إلهام شاهين ، يسرا، لبلبة، ماجد المصري ، داليا البحيري ، رامي إمام.



وشاركت إلهام شاهين صور الحفل عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "ألف مبروك زفاف ابننا الغالي شادي هاني رمزي وعروسته الجميلة ميرنا، ربنا يسعده، ويفرحك يا هاني إنت وحبيبتي منى بأولادهم بإذن الله".



وأضافت: "بحبكم من كل قلبي وبتمنى لكل عائلة رمزي إخواتي الغاليين كل الخير والسعادة، ودائمًا تجمعنا الأفراح، وربنا يديم صداقتنا الحلوة".



وكان هانى رمزي قد احتفل بخطوبة نجله شادى فى فبراير ٢٠٢٥ .

احدث اعمال هانى رمزي

وكانت احدث اعمال هانى رمزي السينمائية هو فيلم ٢٠٠ جنية الذى عرض عام ٢٠٢١.

وهو من تأليف أحمد عبدالله، اخراج محمد امين، بطولة اسعاد يونس، احمد السقا، ليلى علوى، صابرين، احمد السعدني، هانى رمزى، احمد ادم، و خالد الصاوى، احمد رزق، غادة عادل.