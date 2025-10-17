قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حريق سيارة في ميدان الرماية.. صور
ننشر أسماء المرشحين على دوائر محافظة القاهرة بـ انتخابات مجلس النواب
فرنسا وبريطانيا تنسقان مع واشنطن لنشر قوة دولية في غزة
ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة
ننشر أسماء المرشحين على دوائر الجيزة بـ انتخابات مجلس النواب
خالد قاسم: نرصد متغيرات البناء بالأقمار الصناعية
حمزة نمرة: عشت فترة صعبة في أول حياتي.. وهذه قصة أول ألبوم| فيديو
عدوان سافر.. عمال مصر يدينون اقتحام مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين
ملابس فاضحة في الشارع.. القبض على فتاتين بعد انتشار صورهما على السوشيال ميديا
اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص
2 جنيه في كل لتر.. ننشر أسعار زيادة البنزين والسولار والتطبيق اليوم الجمعة
سياسية أمريكية لصدى البلد: وسام النيل يكرس زعامة مصر..والاستقرار يبدأ من القاهرة
توك شو

خالد قاسم: نرصد متغيرات البناء بالأقمار الصناعية

مخالفات البناء
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة تتبنى آليات حازمة للمساءلة والمحاسبة في مواجهة مخالفات البناء وتقاعس بعض المسؤولين المحليين عن أداء مهامهم.

وأشار، إلى أن اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة التنمية المحلية هي لجنة مكبرة تضم قطاعات الإدارة الاستراتيجية والحوكمة والمراكز التكنولوجية بالوزارة، وقد باشرت أعمالها مؤخرًا في محافظات القليوبية والغربية والشرقية، وصولًا إلى القاهرة، حيث قامت بالنزول الميداني في حيي المرج والسلام أول.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ اللجنة رصدت مسبقًا المتغيرات المكانية في تلك المناطق باستخدام الأقمار الصناعية، وتم التفرقة بين الحالات القانونية التي حصلت على تراخيص بناء، وبين المتغيرات غير القانونية التي تستوجب المساءلة والإزالة.

ولفت، إلى أنه تم البدء فعليًا في إزالة 26 عقارًا مخالفًا حديث البناء بدون ترخيص، ومصادرة ثلاث خلاطات و5 أطنان من الحديد و30 طنًا من الأسمنت، إضافة إلى إزالة ست حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة. كما تم رصد 3776 متغيرًا غير قانوني وطلبات تصالح تخص مبانٍ أنشئت في عامي 2024 و2025، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقانون، الأمر الذي استوجب إحالة المسؤولين عن تلك التجاوزات إلى النيابتين العامة والإدارية.

وتابع، أنّ  عدد المتغيرات المكانية المرصودة في حيي المرج والسلام أول بلغ 12788 متغيرًا، وردت الإدارات الهندسية على 7527 منها فقط، بينما تم رصد 3876 متغيرًا غير قانوني.

وأوضح أن اللجنة قامت بالنزول الميداني لمتابعة تلك الحالات على أرض الواقع والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة، مؤكدًا أن غرفة العمليات والأزمات في وزارة التنمية المحلية، إلى جانب الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تتابع عمليات الإزالة لحظة بلحظة من خلال الربط المباشر مع مراكز السيطرة في المحافظات عبر الأقمار الصناعية والكاميرات الميدانية.

وأضاف أن الوزارة تتدخل فورًا بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتشكيل حملات أمنية مكبرة عند أي تقاعس، تنفيذًا لتوجيهات الوزيرة بضرورة الاستمرار في إزالة جميع المخالفات، مع رفع تقرير تفصيلي إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الملف بشكل لحظي.

وذكر، أن بعض المخالفات لا يمكن رصدها عبر الأقمار الصناعية فقط، وإنما تتطلب زيارات ميدانية مباشرة، مشيرًا إلى أن اللجنة تمكنت من ضبط 15 عقارًا تحت الإنشاء أثناء عملية صب الأساسات لم تُكتشف إلا عبر المعاينة الميدانية.

وذكر، أنه جرى مصادرة الخلاطات المستخدمة في تلك المواقع وفك القواعد الخشبية قبل الصب، وتحرير محاضر رسمية بالمخالفات، وإعداد تقارير شاملة تتضمن المستندات والصور الدالة على الانتهاكات.

وأكد أن عمليات الإزالة تتم حاليًا عبر تنسيق كامل بين الجهات المعنية، بما يضمن استعادة هيبة الدولة وحماية حقوق المواطنين.
 

الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية مخالفات البناء وزيرة التنمية المحلية

ليلى علوي
لي لي
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
