آمال ماهر تدعم فلسطين بأغنية للقدس في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

عبّرت الفنانة المصرية آمال ماهر عن تضامنها العميق مع القضية الفلسطينية، في ليلة فنية استثنائية من فعاليات الدورة الـ33 لمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، حيث قدّمت مقطعًا من أغنيتها الشهيرة "عربية يا أرض فلسطين" ضمن فقرتها الغنائية، وسط تفاعل كبير من الجمهور وتصفيق حار.

وخصّت آمال ماهر القدس بتحية فنية مؤثرة، حيث قالت قبل بدء الأغنية: "من قلبي، لكل أهلنا في فلسطين، وتحديدًا في القدس وغزة… هذه الأغنية لكم، ولكل من يدافع عن أرضه وكرامته."

ويأتي هذا الموقف من آمال ماهر تأكيدًا لدعمها الدائم لفلسطين، في وقت يشهد فيه الشارع العربي تضامنًا شعبيًا واسعًا مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان المستمر.

يُذكر أن مشاركة آمال ماهر في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام تمثل عودتها الرسمية إلى خشبة المسرح بعد فترة غياب، حيث تصدرت فقرة الافتتاح وسط حضور فني وجماهيري كبير.

من جانبه، قال وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في كلمته خلال الافتتاح، إن مهرجان الموسيقى العربية يُجسد نبض الحاضر وعبق الماضي، مؤكدًا أن مصر بتاريخها الفني الطويل وثرائها الثقافي قادرة دائمًا على تصدير الإبداع للعالم.

وأضاف أن الوزارة تدعم المهرجان باعتباره إحدى المنصات الأساسية للحفاظ على الهوية الموسيقية العربية، وتعزيز الذوق العام، من خلال ربط الأجيال الجديدة بتراثنا الفني الراقي.

وتتواصل فعاليات المهرجان خلال الأيام المقبلة، من خلال حفلات فنية يشارك فيها نخبة من نجوم الغناء والموسيقى في الوطن العربي، إلى جانب ندوات ثقافية وورش فنية تستهدف دعم الموهوبين.