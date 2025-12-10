زيلينسكي: قد تظهر أخبار هذا الأسبوع عن نهاية الحرب

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه قد تظهر أخبار هذا الأسبوع عن نهاية الحرب، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث مستجدات الحرب الأوكرانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، و المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

و أضاف أن ماكرون بحث هاتفيا مع ترامب الوضع في أوكرانيا، مؤكدا في حديثه على الأهمية المركزية للضمانات الأمنية اللازمة لأوكرانيا.



و ناقش الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف وجاريد كوشنر مسألتي الأراضي والضمانات الأمنية، بحسب ما أفاد به موقع "أكسيوس".