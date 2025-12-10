الدفاع: بولندا تخطط لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميغ-29"

أعلن فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، وزير الدفاع البولندي، اليوم الأربعاء، أن بولندا تخطط لتزويد أوكرانيا بما تبقى لديها من مقاتلات "ميغ-29" السوفيتية مقابل الحصول على تكنولوجيا المسيّرات، بحسب "العربية".



وأوضح وزير الدفاع أن الأوكرانيين هم الأفضل في ما يتعلق بالمسيرات من بين جميع البلدان التي تربطنا بها علاقات جيدة"، بحسب ما صرح به لإذاعة "ترويكا" البولندية العامة.

طائرات ميغ وصلت إلى نهاية خدمتها

وقال كوسينياك-كاميش إن طائرات "ميغ وصلت إلى نهاية عمر خدمتها ما يعني أنه سيتم سحبها من الجيش البولندي ونبحث نقلها مع الجانب الأوكراني". كما أفاد بأن ذلك قد يشمل أيضاً "نقل التكنولوجيا مثلاً في مجال المسيرات والصواريخ من أوكرانيا إلى بولندا".

و أفادت وكالة فرانس برس بأن وزير الدفاع أضاف أن "المحادثات جارية ونحن عازمون على اختتامها في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أن بولندا تستفيد بالفعل من الخبرة الأوكرانية في التدريب العسكري المرتبط بالمسيرات، حسب.

و يذكر أن بولندا استبدلت إلى حد كبير طائراتها القديمة العائدة إلى الحقبة السوفياتية بمقاتلات "إف-16" الأميركية و"إف أيه-50" الكورية الجنوبية. في حين تنتظر حالياً تسلم 32 طائرة من طراز "إف-35" طلبتها من واشنطن.