قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر أسماء المرشحين على دوائر محافظة القاهرة بـ انتخابات مجلس النواب
فرنسا وبريطانيا تنسقان مع واشنطن لنشر قوة دولية في غزة
ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة
ننشر أسماء المرشحين على دوائر الجيزة بـ انتخابات مجلس النواب
خالد قاسم: نرصد متغيرات البناء بالأقمار الصناعية
حمزة نمرة: عشت فترة صعبة في أول حياتي.. وهذه قصة أول ألبوم| فيديو
عدوان سافر.. عمال مصر يدينون اقتحام مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين
ملابس فاضحة في الشارع.. القبض على فتاتين بعد انتشار صورهما على السوشيال ميديا
اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص
2 جنيه في كل لتر.. ننشر أسعار زيادة البنزين والسولار والتطبيق اليوم الجمعة
سياسية أمريكية لصدى البلد: وسام النيل يكرس زعامة مصر..والاستقرار يبدأ من القاهرة
بملابس حريمي خليعة.. قرار عاجل بشأن شابين يمارسان الحرام بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عدوان سافر.. عمال مصر يدينون اقتحام مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
الديب أبوعلي

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن استنكاره الشديد لاقتحام قوات الاحتلال لمقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مدينة نابلس، مؤكدا إدانته لعملية الاقتحام الإجرامية لمبنى الاتحاد العام.

وقال اتحاد العمال في بيان له، إن هذا الفعل يمثل عدواناً سافراً لا يمكن قبوله، وتصعيداً خطيراً يستهدف المؤسسات المدنية الفلسطينية.

وشدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن هذا الاعتداء ليس مجرد انتهاك لمبنى، بل هو تعدٍ صارخ على الحركة النقابية العربية وقواعد العمل النقابي الدولي، وانتهاك صريح لحصانة المؤسسات الممثلة للعمال.

وأوضح أن استهداف مثل هذه الكيانات النقابية هو محاولة يائسة وفاشلة لكسر إرادة النقابيين والعمال الفلسطينيين، الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن حقوق شعبهم في الحرية والكرامة والعدالة.

وجدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعمَه وتضامنَه الكاملَ للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مؤكداً وقوفه الدائم بجانب العمال الفلسطينيين في نضالهم المشروع من أجل حقوقهم.

وأشار الاتحاد إلى أن عملية الاقتحام بمثابة «جريمة جديدة» تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، ما يؤكد استمرار الممارسات التي تتجاوز كافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.

وناشد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كافة المنظمات النقابية الإقليمية والدولية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية (ILO)، بالتدخل العاجل والفوري لإدانة هذا الاعتداء الصارخ والضغط لضمان حماية مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وكافة مؤسسات المجتمع المدني، ووقف هذه الانتهاكات المستمرة.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قوات الاحتلال مدينة نابلس اتحاد العمال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فلسطين جرائم الاحتلال منظمة العمل الدولية مؤسسات المجتمع المدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

عملية جراحية دقيقة لنتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي

عملية جراحية دقيقة لـ نتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي فى إسرائيل

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

مشغولات ذهبية

قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب يهدد حماس: إذا لم يتصرفوا بشكل جيد فسنتعامل معهم

جون بولتون

اتهام مستشار الأمن القومي السابق لترامب بمشاركة معلومات سرية

السفير عاطف سالم

عاطف سالم لـ صدى البلد: الهجرة العكسية تضرب إسرائيل

بالصور

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

مهرجان الجونة يحتفي بالفنانين الراحلين بحفل الافتتاح

الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

فيديو

جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد