عدوان سافر.. عمال مصر يدينون اقتحام مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن استنكاره الشديد لاقتحام قوات الاحتلال لمقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مدينة نابلس، مؤكدا إدانته لعملية الاقتحام الإجرامية لمبنى الاتحاد العام.

وقال اتحاد العمال في بيان له، إن هذا الفعل يمثل عدواناً سافراً لا يمكن قبوله، وتصعيداً خطيراً يستهدف المؤسسات المدنية الفلسطينية.

وشدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن هذا الاعتداء ليس مجرد انتهاك لمبنى، بل هو تعدٍ صارخ على الحركة النقابية العربية وقواعد العمل النقابي الدولي، وانتهاك صريح لحصانة المؤسسات الممثلة للعمال.

وأوضح أن استهداف مثل هذه الكيانات النقابية هو محاولة يائسة وفاشلة لكسر إرادة النقابيين والعمال الفلسطينيين، الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن حقوق شعبهم في الحرية والكرامة والعدالة.

وجدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعمَه وتضامنَه الكاملَ للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مؤكداً وقوفه الدائم بجانب العمال الفلسطينيين في نضالهم المشروع من أجل حقوقهم.

وأشار الاتحاد إلى أن عملية الاقتحام بمثابة «جريمة جديدة» تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، ما يؤكد استمرار الممارسات التي تتجاوز كافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.

وناشد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كافة المنظمات النقابية الإقليمية والدولية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية (ILO)، بالتدخل العاجل والفوري لإدانة هذا الاعتداء الصارخ والضغط لضمان حماية مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وكافة مؤسسات المجتمع المدني، ووقف هذه الانتهاكات المستمرة.