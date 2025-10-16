الزمالك يجهز تعديلات فنية بالجهاز المعاون لفيريرا

استقر مسئولو نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على إجراء تعديلات في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب مباراتي الفريق أمام ديكيداها الصومالي في الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يشهد الجهاز الفني إضافة مدرب مساعد من أصحاب الخبرة المصريين، لدعم الجهاز المعاون للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا، في ظل التراجع الملحوظ في نتائج الفريق مؤخرًا.

لم يحسم بعد الاسم النهائي للمدرب الجديد، لكن هناك ترشيحات بارزة تشمل أحمد سمير ومحمود فتح الله كأقرب المرشحين لهذه المهمة، على أن يتخذ مجلس الإدارة القرار النهائي بعد انتهاء مباراتي الكونفدرالية.

وتأتي هذه التعديلات الفنية في إطار سعي إدارة الزمالك لفرض مزيد من الاستقرار الفني قبل انطلاق المواجهات الهامة القادمة.

الزمالك يستعيد ثنائي الفريق قبل مواجهة ديكيداها الصومالي

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة ديكيداها الصومالي، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في تمام السادسة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشهد المران الجماعي اليوم، الخميس، انتظام الثنائي شيكو بانزا ومحمود بنتايك، بعد عودتهما من المشاركة الدولية مع منتخبي بلادهما خلال فترة التوقف الأخيرة.

وكان بنتايك قد شارك مؤخرًا مع منتخب المغرب الثاني، بينما تواجد بانزا ضمن صفوف منتخب أنجولا، على أن يعودا للمشاركة في تدريبات الزمالك الجماعية فور وصولهما إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي ومواجهة الفريق الصومالي.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكيداها في ذهاب وإياب الدور التمهيدي للكونفدرالية، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 18 أكتوبر على استاد القاهرة، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 24 أكتوبر على ملعب السلام.

فيريرا يضع مهاجم البنك الأهلي على رأس أولوياته

في سياق آخر، كشف الإعلامي كريم شحاتة أن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا أبدى رغبته في تدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث وضع مهاجم البنك الأهلي أسامة فيصل على رأس أولوياته.

وأوضح شحاتة أن فيريرا معجب كثيرًا بإمكانات أسامة فيصل الفنية ومستواه المميز، وطالب إدارة النادي بضرورة التعاقد معه في يناير القادم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الصفقة لن تكون سهلة في ظل تمسك البنك الأهلي ببقاء لاعبه.