سياسية أمريكية لصدى البلد: وسام النيل يكرس زعامة مصر..والاستقرار يبدأ من القاهرة

قالت السياسية الأمريكية إيرينا تسوكرمان، محامي الأمن القومي الأمريكي، إن قمة شرم الشيخ تحولت من لقاء دبلوماسي حول الهدنة في غزة إلى عرضٍ واضح لعودة مصر إلى قلب السياسة الإقليمية.



وأوضحت السياسية الأمريكية إيرينا تسوكرمان، محامي الأمن القومي الأمريكي، لـ صدى البلد، أنه من خلال قيادة متزنة ورؤية استراتيجية، نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في تأكيد أن الاستقرار في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق دون دور مصري فاعل.



وأضافت أن القاهرة قدّمت نموذجًا فريدًا للدبلوماسية الهادئة والفعالة، موضحة أن "الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها كقوةٍ مسؤولة تمتلك مفاتيح التوازن في المنطقة".



وتابعت تسوكرمان أن منح وسام النيل الأعظم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة ذكية تؤكد أن مصر تمنح الاعتراف ولا تطلبه، وتُعيد تموضعها كـ شريكٍ دولي لا غنى عنه في أي ترتيبات تخص غزة أو الأمن الإقليمي.



وأبرزت القمة أن القاهرة لم تعد مجرد وسيط، بل ركيزة أساسية في النظام الإقليمي الجديد، وأن قيادة السيسي تمزج بين البراغماتية والرمزية الوطنية، لتثبت أن مصر ما زالت القلب النابض للدبلوماسية العربية.