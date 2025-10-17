مجدي عبد الغني: الزمالك لن ينافس على بطولة هذا الموسم

قال مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق، إن نادي الزمالك لن ينافس على بطولة هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق يسير بطريقة غير مستقرة.

وأضاف عبد الغني خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: "الزمالك بيمشي على سطر ويسيب سطر.. كان متصدر الدوري وفرّط في الصدارة، وأرى أنه لن ينافس على أي بطولة في الموسم الجاري".

وأردف: "اللي هينافس على الدوري هما الأهلي وبيراميدز، والمصري قد يدخل المنافسة على المركز الثاني أو الثالث".

وتابع: "الكرة في مصر فقدت جزء من متعتها بسبب معاناة الإسماعيلي، الذي كان دايمًا عنصر رئيسي في جمال الكرة المصرية".

واختتم حديثه قائلًا: "في الماضي كنا بنستمتع بمباريات الأهلي والإسماعيلي، والزمالك والإسماعيلي، لأنها كانت مليانة متعة كروية حقيقية".