إحنا في ظروف صعبة.. رسالة مؤثرة من فيريرا لـ نجوم الزمالك

تحدث البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لـ فريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الظروف الصعبة التي تمر بها القلعة البيضاء في الوقت الراهن.

وقال يانيك فيريرا في تصريحات خلال اجتماعه بالصحفيين في ستاد الكلية الحربية حاليًا: "نواجه ظروف صعبة ولا يخفي على أحد أن أولها هي الازمة المالية ومستحقات اللاعبين والجهاز الفني وذلك يؤثر على اللاعبين لأن عليهم فواتير وأموال يجب دفعها وعقولهم تكون مشغولة بتوفير حياة هادئة وجيدة لأسرهم".

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خاصة خلال مران أمس الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.



وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.



وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للفترة المقبلة.



خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة خططية خلال مران أمس الأربعاء ، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.



وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق تطبيق بعض الجمل الفنية والخططية، وتوجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الفنية، وتصحيح الأخطاء.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في ختام المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تعديلات على حكام الزمالك وديكيداها

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تعديل في طاقم التحكيم المكلف بإدارة لقاء الذهاب بين الزمالك وديكيداها، حيث تقرر تعيين الحكم الإثيوبي مانوهي ولديتساديك حكمًا للساحة، على أن يساعده كل من تيمسجين صامويل أتانجو وأشبير تافيسي بيريسو، بينما يتولى إفرام دابيلي كابيتا مهام الحكم الرابع.

كما شملت التعديلات تغيير مراقب المباراة، حيث تم تعيين السوداني محمد أحمد سليمان مراقبًا عامًا بدلًا من مواطنه مأمون بشارة ناصر، في حين أُسندت مهمة مراقبة الحكام إلى الجزائري مهدي عبيد.