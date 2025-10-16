الكاف يجري تعديلاً على طاقم التحكيم لمباراة الزمالك وديكيداها

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تعديل في طاقم التحكيم المكلف بإدارة لقاء الذهاب بين الزمالك وديكيداها، حيث تقرر تعيين الحكم الإثيوبي مانوهي ولديتساديك حكمًا للساحة، على أن يساعده كل من تيمسجين صامويل أتانجو وأشبير تافيسي بيريسو، بينما يتولى إفرام دابيلي كابيتا مهام الحكم الرابع.

كما شملت التعديلات تغيير مراقب المباراة، حيث تم تعيين السوداني محمد أحمد سليمان مراقبًا عامًا بدلًا من مواطنه مأمون بشارة ناصر، في حين أُسندت مهمة مراقبة الحكام إلى الجزائري مهدي عبيد.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة ديكيداها الصومالي، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في تمام السادسة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويشهد المران الجماعي اليوم الخميس انتظام الثنائي شيكو بانزا ومحمود بنتايك، بعد عودتهما من المشاركة الدولية مع منتخبي بلادهما خلال فترة التوقف الأخيرة.

وكان بنتايك قد شارك مؤخرًا مع منتخب المغرب الثاني، بينما تواجد بانزا ضمن صفوف منتخب أنجولا، على أن يعودا للمشاركة في تدريبات الزمالك الجماعية فور وصولهما إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي ومواجهة الفريق الصومالي.

فيريرا يضع مهاجم البنك الأهلي على رأس أولوياته

وفي سياق آخر.. كشف الإعلامي كريم شحاتة أن المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا أبدى رغبته في تدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث وضع مهاجم البنك الأهلي أسامة فيصل على رأس أولوياته.

وأوضح شحاتة أن فيريرا معجب كثيرًا بإمكانات أسامة فيصل الفنية ومستواه المميز، وطالب إدارة النادي بضرورة التعاقد معه في يناير القادم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الصفقة لن تكون سهلة في ظل تمسك البنك الأهلي ببقاء لاعبه.