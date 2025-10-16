قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

خالد الجندي: الله حرم الخمر والخنزير والبعض يبحث عن سبب التحريم

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
إيمان طلعت

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن فلسفة الإسلام تقوم على التسليم المطلق لأوامر الله تعالى دون جدال أو اعتراض، موضحًا أن المسلم الحقيقي لا يسأل عن سبب الأمر الإلهي، بل يثق في حكم الله وحكمته، ويعلم أن في كل تشريع من تشريعاته الخير والمصلحة.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن الله سبحانه وتعالى حين حرَّم لحم الخنزير، فلا يحتاج الإنسان إلى البحث وراء الأسباب العلمية أو الطبية للتحريم، لأن الثقة في التشريع الإلهي تكفي، قائلًا: "أنا واثق في الحكم الشرعي، واثق في الوجوب الإلهي، واثق في التعليمات اللي جت من عند ربنا سبحانه وتعالى".

وأشار إلى أن قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وامتثاله الفوري لأمر الله بذبح ابنه إسماعيل، تمثل أرقى صور التسليم والانقياد لأوامر الله دون تردد أو نقاش، مضيفًا أن هذا هو جوهر الإيمان الحق.

وأوضح الجندي أن كثيرًا من الناس اليوم أصبحوا يناقشون في الواضحات الشرعية، كتحريم الخمر والصلاة وأركان الإسلام، بحجة أنهم "غير مقتنعين"، معتبرًا أن هذا انحراف عن منهج التسليم لله ورسوله، وأن الإيمان لا يُبنى على الاقتناع العقلي وحده، بل على الثقة في مصدر التشريع.

وتابع الجندي قائلًا إن العلم الحديث متغير ومتقلب، بينما تشريع الله ثابت لا يتبدل ولا يخطئ، مضيفًا: "احنا اتهرينا نظريات، كل يوم اكتشاف جديد يقولوا الأكل الفلاني يضر، وبعد سنين يطلعوا يقولوا لا مش ضار، إنما رب البشر لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح".

وأكد الشيخ خالد الجندي، على أن الخير كل الخير في اتباع ما أمر الله به، والابتعاد عما نهى الله عنه، حتى وإن لم يدرك الإنسان الحكمة من ذلك، لأن اليقين في الله والتسليم لأوامره هو طريق الإيمان والهداية.

خالد الجندي فلسفة الإسلام قصة نبي الله إبراهيم لماذا حرم الله الخمر والخنزير

