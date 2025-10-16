قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لظروف صحية.. اللواء أسعد الذكير ينسحب من سباق النواب بكفر الشيخ

اللواء أسعد الذكير
اللواء أسعد الذكير
محمود زيدان

أعلن اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية السابق، اليوم، عدم خوضه انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بمحافظة كفر الشيخ، ومقرها مركز الحامول.

وقال الذكير، خلال بيان اعتذاره عن عدم استكمال السباق الانتخابي: أهلي وأحبتي في الكفر الشرقي، وأبناء دائرتي الكرام في الحامول وبيلا والبرلس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتحدث إليكم اليوم بقلبٍ يملؤه الامتنان والفخر، بعد ما رأيت منكم من محبةٍ صادقةٍ، ومواقف رجولةٍ ونُبلٍ لن تُنسى ما حييت.

وتابع: لقد غمرتموني بثقتكم، ووقفتم إلى جواري بالكلمة والموقف، فكنتم دائمًا العون والسند، وكنتم دائمًا مصدر القوة والإصرار. غير أن للقدر كلمته، ولإرادة الله حكمها الذي لا يُردّ، فقد شاءت إرادته أن أمرّ بظروفٍ صحيةٍ تستوجب الراحة والعلاج، وتمنعني – بكل أسف – من الاستمرار في خوض انتخابات مجلس النواب لعام 2025 كما كنت أنوي وأتمنى.

واستكمل: أعلن أمامكم اليوم اعتذاري عن خوض الانتخابات القادمة، ليس تراجعًا عن العهد، بل احترامًا لواقعٍ فرضه الله، وقناعةً بأن صحة الإنسان أمانة لا تُهدر. لكن انسحابي من السباق الانتخابي لا يعني انسحابي من الميدان، فخدمة الناس لم تكن يومًا مرتبطةً بمقعدٍ أو بلقب، بل كانت وستظلّ واجبًا وشرفًا أقوم به ما حييت، فأنا بينكم دائمًا، بابي مفتوح، وقلبي قبلكم مفتوح لكل من يحتاج كلمة أو مساعدة أو دعم.

واختتم البيان: لقد علمتني خدمتي في وزارة الداخلية أن الشرف الحقيقي هو في خدمة الناس بإخلاص، وأن رضا الله ثم رضا الناس هو أعظم وسام يمكن أن يحمله إنسان على صدره.أتوجّه بالشكر من القلب لكل من وضع ثقته فيّ، ولكل من دعا لي، ولكل من كان يرى فيّ صوتًا للخير وخدمة الوطن. أسأل الله أن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء، وأن يوفق من سيحمل الأمانة بعدي لخدمة هذا الشعب العظيم، وأن يديم على بلدنا الأمن والاستقرار. ابنكم المخلص دائمًا اللواء أسعد الذكير محمد حافظ مساعد وزير الداخلية السابق.

جدير بالذكر أن اللواء أسعد الذكير، كان قد تقدم في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة «الحامول»، وحصل على رمز «النجفة» رقم 11.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ الحامول مجلس النواب أخبار مجلس النواب

