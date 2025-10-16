قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حبس الطفل قاتل صديقه بالإسماعيلية

الضحية
الضحية
الإسماعيلية انجي هيبة

قررت نيابة الإسماعيلية حبس طفل يدعي يوسف، 13 عاما، بتهمة قتل صديقه وتحويل جثته إلى أشلاء.

وشهدت محافظة الاسماعيلية، جريمة قتل بشعة حيث انهى طفل حياة صديقه داخل شقته، ثم قطع جثته 4 أجزاء، وقام بالتخلص منها باخفاءها في أماكن متفرقة أبرزها خلف « كارفور» الإسماعيلية ، حرر محضرا بالواقعة، وتولت الأجهزة المعنية التحقيقات.


بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية، بلاغا من أسرة طفل يبلغ من العمر ١٢ سنة، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه، تم القبض على المتهم الذى اعترف بارتكاب الواقعة.

وكشفت إدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية برئاسة اللواء "أحمد عليان" مقتل طفل 12عاماً علي يد زميله في الدراسة بالمدرسة، بالمحطة الجديدة وإلقاء أشلاء جثته بجوار كارفور الإسماعيلية.

وأمر مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث برئاسة  العميد " مصطفي عرفه" رئيس مباحث مديرية أمن الإسماعيلية، لتوصل الي الجاني بعد العثور علي جثة طفل محوله إلي أشلاء بنطاق دائرة مركز الإسماعيلية.

وضم فريق البحث المقدم "محمد هشام" مفتش مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، والمقدم "أحمد جمال" رئيس مباحث المركز، والنقيب " محمود طارق" معاون مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، وعدداً من ظباط المباحث بالإسماعيلية لتحديد هوية المتهم ومكانه وضبطه في أسرع وقت.

وأشارت التحريات الأولية أن الجاني "طفل"يبلغ من العمر 13 عاماً استدرج زميله لمنزله بمنطقة المحطة الجديدة التابعة لحي أول الإسماعيلية، مستخدماً عصا خشبية بالضرب علي رأسه صديقه حتي فارق الحياة.

وأفادت التحريات أن الجاني استخدم الصاروخ الكهربائي محولاً جثمان زميله لأشلاء صغيرة، ونقله بعيداً عن مسرح الجريمة حتي لا يشتبه أحد فيه.

وانتقلت قوة أمنية مكبرة من مباحث مركز شرطة الإسماعيلية الي مكان الحادث وفرد كردون أمنياً حول مكان الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة ومعاينة الواقعة تفصيلياً، لإستكمال الإجراءات القانونية، فيما دفع مرفق اسعاف الإسماعيليّة بسيارة إسعاف لنقل جثمان الطفل الي ثلاجة مستشفي الجامعة تحت تصرف النيابة العامة.
 

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

